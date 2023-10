Possível escalação de Endrick em Palmeiras x Boca Juniors repercute na imprensa argentina

Uma preocupação foi manifestada na imprensa argentina com a possibilidade do Palmeiras começar a partida diante do Boca Juniors com o atacante Endrick entre os tituares. O duelo em questão, marcado para a próxima quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, vale pela semifinal da Libertadores.

Apontando que, no Brasil, Endrick é tratado como o ‘novo Pelé’, o diário ‘Olé‘ destacou a carreira meteórica do atacante palmeirense que já está negociado com o Real Madrid. Por ser menor de idade, ele só pode efetivamente integrar as fileiras do clube espanhol em julho de 2024, oportunidade em que completará 18 anos.

O referido veículo também descreveu ser um desejo do torcedor a entrada do jovem jogador ter sido reforçado pelo gol marcado contra o Bragantino, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, mesmo com a derrota de virada em Bragança Paulista.

“Por causa de sua juventude e talento, ele é considerado no Brasil como ‘o novo Pelé’. Embora jogadores experientes devam ser titulares em uma partida tão importante, ele poderia ser o primeiro substituto para a falta de gols. Na última temporada, ele jogou 22 partidas, marcou cinco gols e deu uma assistência. O jovem, um dos preferidos da torcida do Palmeiras, foi quem marcou o gol da derrota por 2 a 1 para o Bragantino, no Brasileirão. A atuação do jovem reforçou o desejo da torcida de que ele seja titular no lugar de Marcos Rocha ou Mayke, fazendo parceria com Rony no ataque na quinta-feira”, detalhou o jornal argentino.

Como o placar do confronto de ida terminou em 0 a 0, o vencedor no tempo normal, por qualquer placar, está na decisão do torneio continental que acontece no dia 4 de novembro, no Maracanã. Se a igualdade persistir, a classificação será definida nas penalidades.

