Borussia Dortmund x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Borussia Dortmund e Milan duelam nesta quarta-feira (04), às 16h, no Signal Iduna Park, pela segunda rodada do grupo F da Uefa Champions League. A equipe alemã tenta se recuperar na competição, após estrear com derrota para o Paris Saint-Germain, por 2 a 0, na França e busca somar seus primeiros pontos. Por outro lado, o clube italiano empatou em casa com o Newcastle em 0 a 0 e também quer vencer a primeira no torneio.

Como chega o Borussia Dortmund?

O técnico Edin Terzic está esperançoso para contar com o meia Sabitzer. Afinal, o meia vem se recuperando de um problema no adutor da coxa esquerda e pode voltar a lista de relacionados. Assim, ele pode começar a partida no lugar de Emre Can. Além disso, existe a expectativa de Marco Reus começar a partida. Mas dessa forma, Adeyemi deve ir ao banco de reserva. O treinador terá que escolher entre técnica ou velocidade.

Como chega o Milan?

Por outro lado, o grande desfalque Rossonero é no meia Loftus-Cheek. Afinal, o jogador sofreu uma lesão abdominal contra a Lazio no fim de semana e deve desfalcar a equipe até o final da Data-Fifa. Além disso, seus substitutos naturais, Bennacer e Krunic, também estão no departamento médico. Assim, Musah deve ganhar uma oportunidade no meio de campo. Por fim, Pulisic deve ser a grande novidade no time titular, começando o jogo no lugar de Chukwueze.

BORUSSIA DORTMUND X MILAN

2ª rodada do Grupo F da Champions

Data e horário: quarta-feira, 04/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park. Dortmund (ALE)

Borussia Dortmund:Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini; Ozcan, Can e Brandt; Malen, Fullkrug e Adeyemi (Marco Reus). Técnico: Edin Terzic

Milan: Maignan; Calábria, Tomori, Thiaw e Lucas Hernandez; Musah, Adli e Reijnders; Pulisic, Giroud e Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli

Onde assistir: HBO Max

