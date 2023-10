Eliminado em 2015, Aránguiz sonha em levar Inter à final da Libertadores

Chegou o grande dia. Nesta quarta-feira, o Inter encara o Fluminense pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores 2023, e o Colorado pode voltar à decisão do torneio após 13 anos. Desde 2010 sem disputar o título, a equipe gaúcha espera fazer história para sonhar com o tricampeonato sul-americano.

Neste meio do caminho, porém, o Internacional bateu na trave em uma oportunidade. No ano de 2015, a equipe, que era comandada pelo uruguaio Diego Aguirre, foi eliminada pelo Tigres (MEX) na semifinal. E aquele time contava com um jogador que hoje está no elenco colorado: Charles Aránguiz.

O chileno era um dos principais nomes do time vermelho na ocasião e deixou o clube logo no mês seguinte, vendido ao futebol alemão. De volta ao Beira-Rio neste ano, ele tem a chance novamente de tentar conduzir o Internacional a uma decisão continental.

Aránguiz acertou com o Internacional no início da temporada, mas só fez a reestreia no meio do ano. O meio-campista de 34 anos, contudo, rapidamente ganhou a titularidade e hoje é um dos trunfos para que a equipe sonhe com o título.

A 90 minutos do que pode ser a quarta final de Libertadores de sua história, o Inter espera encerrar um jejum. E para isso, contudo, o clube conta com alguém que vem mordido há oito anos.

