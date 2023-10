Ex de Victor Sá, do Botafogo, expõe traição e dispara: 'Está cheio de doenças'

A ex-namorada do atacante Victor Sá, do Botafogo, usou as redes sociais, nesta terça-feira (3), para expor problemas e detalhes no relacionamento. A designer de moda Jhulli usou o Instagram para falar de traições e até revelou que o atleta está “cheio de doenças”.

“O que ficará guardado, infelizmente, serão os dias de humilhação e sofrimento que passei, especialmente no final do nosso relacionamento. Não é fácil para uma mulher, que largou as suas raízes, a sua casa, a sua família, para viver um amor, que se dedicou ao companheiro em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis, ao final receber em troca traição, humilhação e julgamentos”, postou.

Ela acrescentou ainda que o atleta teria contraído doenças sexualmente transmissíveis.

“Ele está cheio de doenças das chinelonas que saiu. Seu nojento, você é um sujo. Vou expor tudo o que você fez para mim e me fez passar na nossa relação. Vou expor todas fotos, vídeos e áudios (…)”, concluiu.

Veja a nota completa da ex-namorada de Victor Sá

“Nunca imaginei que um dia precisaria vir a público e dar explicações sobre minha vida particular, porém, após os últimos acontecimentos, isso se mostra necessário. Há um ano e meio, eu iniciei meu relacionamento com o Victor, um relacionamento comum como de qualquer casal. Nós moramos juntos todo esse tempo, tínhamos planos de construir uma família, mas aos poucos esse sonho foi se perdendo, tudo devido às mentiras e traições que sofri durante esse período.

Nossa história não foi um romance passageiro ou uma aventura como algumas pessoas estão dizendo por ai. Nosso relacionamento foi verdadeiro, nossos amigos e familiares que conviviam conosco, sabiam e acompanharam nossa relação. Durante esse tempo, vivemos ótimos momentos, dias carinhosos, de muita alegria, mas o que ficará guardado, infelizmente, serão os dias de humilhação e sofrimento que passei, especialmente no final do nosso relacionamento.

Não é fácil para uma mulher, que largou suas raízes, a sua casa, a sua família, para viver um amor, que se dedicou ao companheiro em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis, ao final receber em troca traição, humilhação, IST’s e julgamentos… É triste que situações como essa aconteçam com mulheres todos os dias. É mais triste ainda ver que no lugar de apoio, são recebidos comentários de ódio e julgamento, como se fosse sua culpa pela traição do seu parceiro. O fato é que , aqui eu sou a vítima, eu que sofri o desrespeito, falta de empatia e decepção.

Tenho certeza que durante todo esse período eu fui a melhor amiga, companheira e esposa que eu poderia ser. Fiz meu papel, cumpri com minha parte do acordo em um relacionamento, fui fiel e companheira. Saio destroçada dessa relação, mas de consciência tranquila que eu fui verdadeira em todos os momentos. Daqui para frente, todas as providências cabíveis serão tomadas pelos advogados que me representam”.