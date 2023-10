Flamengo e Bruno Henrique voltam a tratar de renovação de contrato

A demora do Flamengo em avançar nas tratativas para renovar o contrato de Bruno Henrique vem incomodando os torcedores, afinal, outros clubes do futebol brasileiro estão de olho no atacante. Mas, nesta quarta-feira (4), representantes da diretoria rubro-negra voltaram a conversar com o jogador para ampliar o vínculo, válido até o fim deste ano. Assim, as partes têm encontro marcado para tratar do assunto.

Segundo o “ge”, dirigentes do Flamengo vão até São Paulo para se reunir com o empresário do jogador, Denis Ricardo. O encontro será no sábado (7), dia da partida do time carioca contra o Corinthians, às 21h, na Neo Química Arena.

O Flamengo, inicialmente, priorizou as negociações com o técnico Tite para, posteriormente, tratar de renovações contratuais de jogadores. No entanto, com a valorização do camisa 27 no mercado, a cúpula rubro-negra viu a necessidade de agir rápido e, assim, voltar a tratar das negociações. Além do atacante, Filipe Luís, David Luiz e Everton Ribeiro também têm contrato até o fim do ano.

Após recusar a primeira proposta do Flamengo por mais um ano de contrato, o estafe de Bruno Henrique pediu mais três. Afinal, o jogador entende que em razão de seu prestígio no clube, além do bom momento em campo, merece maior extensão. Aliás, o estafe do atacante ficou insatisfeito com a demora da diretoria para buscar a renovação contratual.

Com Bruno Henrique voltando de grave lesão no joelho direito, o Flamengo preferiu esperar o desempenho do jogador em campo. Agora, com o camisa 27 em alto nível, a cúpula da Gávea vê o cenário da renovação mais complicado.

Interesses de rivais do Flamengo

Com Bruno Henrique livre para assinar pré-contrato, gigantes do futebol brasileiro estão interessados na contratação do atacante. Os principais interessados pelo jogadores são Grêmio e Palmeiras. Além disso, o São Paulo também observa atentamente o futuro do jogador.

