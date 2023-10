Não pega pênalti? Weverton tem grande média na marca da cal

O Palmeiras se prepara para encarar o Boca Juniors nesta quinta-feira (05), às 21h30, no Allianz Parque, pela semifinal da Copa Libertadores. Como o jogo de ida acabou empatado sem gols, quem vencer garante sua passagem para a grande final da competição. Contudo, um novo empate pode fazer ressurgir o velho fantasma dos pênaltis no Verdão. Nesse momento que Weverton aparece.

Afinal, o Alviverde, mesmo empilhando taças ao longo dos anos, tem pesadelos quando o assunto é disputa de penalidades. O aproveitamento inferior a 60% nas disputas mascara até o bom desempenho do goleiro , que tem média de uma defesa por disputa na Era Abel.

Em 75 pênaltis batidos em Weverton, o goleiro defendeu 15, sofreu 49 gols e outros 11 foram para fora ou bateram na trave. A média do goleiro palmeirense é de 20% das penalidades defendidas, com estes números. Além disso, ele consegue ao menos uma intervenção, quando a disputa vai para a marca da cal.

A única vez que Weverton passou ”zerado” em uma disputa de pênaltis, aconteceu contra o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana. Além de não defender nenhuma cobrança, o arqueiro ficou marcado por isolar a última cobrança e dar o título para a equipe argentina.

Desde então, todas as vezes que o Palmeiras disputou uma decisão de pênaltis eliminatórias, o goleiro conseguiu ao menos uma intervenção. Inclusive, para efeito de comparação, Weverton tem média melhor que a de Cássio, do rival Corinthians e que ostenta grandes números na marca da cal. O arqueiro corintiano tem média de 17% das penalidades defendidas, menos que do palestrino.

Weverton x Romero, goleiros que gostam de pegar pênaltis

O que pesa contra o Verdão, é que o Boca Juniors também costuma se dar bem na marca da cal. Os argentinos eliminaram Nacional (oitavas) e Racing (quartas) nas disputas de pênalti. Além disso, o goleiro Romero é o grande nome das classificações xeneizes, com quatro penalidades defendidas.

Assim, o palmeirense pode ao menos contar com Weverton, se a partida for para os pênaltis. Contudo, torcer para os jogadores de linha também estarem calibrados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.