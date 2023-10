Alessandro Nunes deixará o Corinthians no fim do ano

Com uma temporada decepcionante, o Corinthians se prepara para uma grande reformulação. Mas não só entre os jogadores. Dirigentes e funcionários deixarão o clube ao final da atual temporada. Um deles será o gerente de futebol, Alessandro Nunes, alvo de protesto dos torcedores nos últimos dias.

A saída do gerente de futebol, se passa muito pelas eleições presidenciais que acontece no Corinthians em novembro. Alessandro não agrada nem a André Negão, nem a Augusto Melo, que disputarão o pleito no dia 25 de novembro.

André Negão, representante do grupo político da situação, terá Andrés Sanchez à frente do departamento de futebol caso vença a disputa nas urnas. Já Augusto Melo, da oposição, promete fazer uma “limpeza” em todos os cargos de confiança e deve contar com o ex-jogador Chicão como gerente, caso ganhe a eleição.

Contudo, a saída também parte de um desejo de Alessandro. Desde que assumiu a gerência de futebol, em 2021, ele já tinha decidido que deixaria o cargo ao final de 2023, junto com Duílio. Aliás, as cobranças e protestos nos últimos dias, também influenciaram na decisão.

Afinal, após a eliminação para o Fortaleza, na Sul-Americana, Alessandro foi muito cobrado por torcedores organizados que foram ao hotel do Timão. Alguns deles pediam que o gerente deixasse o cargo imediatamente.

O tumulto começou por volta das 2h30 da manhã. Duílio desceu junto com Alessandro, para conversar com os torcedores e tentarem apaziguar os ânimos. Todos se reuniram na frente dos elevadores para cobrar os dirigentes, que mais ouviram do que falaram. O diálogo não durou dez minutos.

