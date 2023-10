Liverpool vence Union Saint-Gilloise na Liga Europa

O Liverpool segue com 100% de aproveitamento na Liga Europa. Nesta quinta-feira (5), os Reds venceram o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, por 2 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Grupo E, disputada em Anfield. Gravenberch aproveitou uma falha do goleiro adversário para abrir o placar no final do primeiro tempo, enquanto Diogo Jota completou o resultado nos acréscimos da segunda etapa.

Apesar da falha no primeiro gol do Liverpool, o goleiro Moris, do Union Saint-Gilloise, foi um dos destaques da partida e fez algumas defesas importantes que evitaram um placar mais elástico para os donos da casa.

Dessa maneira, o Liverpool chegou aos seis pontos e lidera o Grupo E da Liga Europa. Por outro lado, o Union Saint-Gilloise segue com apenas um ponto conquistado na rodada de estreia e caiu para a terceira posição. A vice-liderança pertence ao Toulouse, da França, que por sua vez venceu o LASK, da Áustria, por 1 a 0, no outro confronto da chave nesta quinta-feira.

Liverpool x Union Saint-Gilloise

Em um primeiro tempo de amplo domínio do Liverpool, o goleiro do Moris, do Union Saint-Gilloise, foi o destaque da etapa inicial em Anfield. Após fazer boas intervenções em chutes de Salah e Darwin Núñez, e ajudar a segurar a pressão dos donos da casa, o arqueiro falhou momentos antes do intervalo e os Reds levaram a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Alexander-Arnold finalizou de fora da área e o goleiro deu um rebote bobo na pequena área. Assim, o meia Gravenberch não desperdiçou a oportunidade e empurrou a bola para o fundo da rede aos 43 minutos.

Na volta do intervalo, o Liverpool fez algumas alterações na equipe e o ritmo de jogo diminuiu. No entanto, os donos da casa mantiveram a pressão e o goleiro Moris seguiu como figura importante da partida ao evitar outros gols. Dessa maneira, os belgas foram para o tudo ou nada em busca do empate e um contra-ataque fatal decidiu o jogo. Nos acréscimos da partida, Diogo Jota aproveitou assistência de Luis Díaz para assegurar o placar de 2 a 0.

