Boca Juniors x Fluminense: veja o banner da final da Libertadores

Está definida a final Copa Libertadores 2023. Boca Juniors (ARG) e Fluminense se enfrentarão no dia 4 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em busca da “Glória Eterna”. Nesta quinta-feira, a equipe argentina venceu o Palmeiras nos pênaltis para garantir a vaga na decisão.

E assim que Pol Fernández cobrou a penalidade que sacramentou a classificação xeneize, a Conmebol já divulgou o primeiro banner da partida mais aguardada da temporada na América do Sul. Do lado do Boca Juniors, a entidade valorizou Luis Advíncula e o centroavante Edinson Cavani. Do lado do Fluminense, André e Germán Cano foram os escolhidos.

Esta será a terceira vez que as equipes se cruzarão em mata-mata de Libertadores. Em 2008, o Tricolor eliminou os argentinos na semifinal. Quatro anos depois, em 2012, os Xeneizes deram o troco e eliminaram os cariocas nas quartas de final. Coincidentemente, os dois que avançaram acabaram com o vice-campeonato.

O Boca Juniors busca seu sétimo título na história da Libertadores, o que faria a equipe empatar com o Independiente (ARG) como maio vencedor da competição. O Fluminense, por sua vez, tenta a conquista inédita.

