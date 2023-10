Conselho Deliberativo do Flamengo aprova renovação de patrocínio milionário

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou por unanimidade, na noite desta quinta-feira (5), a renovação do contrato com a empresa de apostas esportivas Pixbet. No momento, a marca é responsável por ocupar a omoplata (altura dos dois ombros) da camisa da equipe masculina principal. A informação foi veiculada pelo portal ‘ge’.

Nesse sentido, o clube carioca foi assertivo na negociação e conseguiu a valorização do patrocínio, ao quase dobrar o valor que recebia na transação anterior. Assim, o novo vínculo. que será válido até dezembro de 2025, fez a quantia saltar de R$ 48 milhões para R$ 90 milhões.

Com o acordo, o Flamengo irá receber o pagamento através de seis parcelas. A primeira delas será de R$ 20 milhões, já neste mês de outubro, enquanto as demais serão nos anos seguintes. Em 2024, serão duas parcelas de R$ 14 milhões e no último ano de contrato mais três parcelas com o mesmo valor.

Possível mudança nos próximos meses

Ao longo da negociação, também foi ventilada a possibilidade de a Pixbet se tornar a patrocinadora master do Flamengo. No entanto, essa mudança só ocorreria caso o Banco Regional de Brasília (BRB) deixasse o espaço de forma oficial.

Sendo assim, a Pixbet pagaria o seguinte valor para se tornar patrocinadora master: R$ 170 milhões por dois anos. Além disso, iniciaria com uma parcela de R$ 20 milhões e mais cinco de R$ 30 milhões.

Para efetuar a mudança, o Rubro-Negro terá até janeiro para decidir se transformará a empresa de apostas esportivas na principal patrocinadora, no centro (master), local mais nobre do uniforme.

