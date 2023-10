Atrás da reabilitação, Vasco encara antigo freguês em São Januário

Após derrota na rodada passada do Brasileiro para o Santos, o Vasco recebe o São Paulo neste sábado (7/10), às 18h30, em São Januário. Aliás, o time paulista vem sendo uma visita agradável para a equipe carioca, afinal, o Cruz-Maltino não perde neste confronto pelo Brasileirão há 10 anos. Além disso, conta com vitórias marcantes em sua casa diante deste adversário.

A última derrota do Vasco para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro foi em 2013, quando os paulistas venceram por 2 a 0. Desde então, em quatro partidas, são três vitórias vascaínas e um empate.

Resultados marcantes em São Januário

Aliás, um dos jogos mais marcantes deste confronto foi em São Januário. Em 2001, o Vasco aplicou 7 a 1 no São Paulo, em partida que contou com show de Romário em campo e com a expulsão do ídolo são-paulino Rogério Ceni. Com hat-trick do Baixinho, além dos gols de Gilberto, Euller, Léo Lima e Dedé, o time carioca atropelou o paulista, que marcou com França.

Vale destacar que essa é a maior derrota do São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. Naquela edição, o Vasco não conseguiu entrar no G8, que dava vaga para a fase eliminatória. Por outro lado, o Soberano, que avançou, foi eliminado nas quartas pelo Athletico.

Reabilitação em 2019

Uma vitória marcante diante do São Paulo em São Januário recentemente foi em 2019. Com mais de 20 mil torcedores, o time carioca venceu a partida por 2 a 0, com gols de Talles Magno e Fellipe Bastos. Naquele momento, o Vasco não vinha bem no campeonato. Assim, a vitória em casa na 16ª rodada, fez com que o Cruz-Maltino se reerguesse na competição. O Vasco terminou o Brasileirão em 12°.

Assim, no histórico do confronto entre as equipes no Brasileirão em São Januário, são 11 vitórias para o Vasco, dez para o São Paulo e nove empates.

