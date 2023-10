Real Madrid x Osasuna: escalações e onde assistir

Real Madrid e Osasuna se enfrentam na manhã deste sábado (7), às 11h15, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo que vai reeditar a última final da Copa do Rei terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming Star+.

O Real Madrid terá o apoio de seus torcedores para manter a liderança isolada do Campeonato Espanhol. Com 21 pontos, o clube merengue aparece no topo da tabela e depende apenas de suas forças para se manter como a equipe de melhor campanha da LaLiga. Além disso, o clube da capital espanhola vem de uma vitória na fase de grupos da Champions, onde está com 100% de aproveitamento.

O desfalque mais recente do Real Madrid fica por conta de Alaba, que está cedido ao departamento médico do clube. O mesmo acontece com o jovem Arda Guler. Além disso, Éder Militão e Courtois também estão lesionados e devem ficar fora da temporada do clube merengue.

Como chega o Osasuna?

O clube não faz um grande início de temporada e conseguiu apenas três vitórias em 10 jogos, com dois empates e cinco derrotas. No entanto, o Osasuna chega embalado para o duelo deste sábado após quebrar uma sequência de cinco jogos sem vencer na última rodada, ao derrotar o Alavés por 2 a 0. Além disso, foi apenas a segunda vez na temporada 2023/24 que a equipe saiu de campo sem sofrer gols em uma partida.

Dessa maneira, o Osasuna chegou aos 10 pontos com o triunfo na rodada passada e subiu para a 9ª posição. Ao mesmo tempo, o técnico Jagoba Arrasate terá apenas o desfalque de Brasanac, lesionado.

Real Madrid x Osasuna

9ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: Sábado, 7 de outubro de 2023, às 11h15 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Real Madrid: Kepa; Nacho, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vinícius Jr, Rodrygo, Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Osasuna: Sergio Herrera; Ruben Peña, Catena, David García, Juan Cruz; Torró, Moncayola, Muñoz; Kike Barja, Arnáiz, Raúl. Técnico: Jagoba Arrasate.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

VAR: Javier Iglesias Villanueva

Onde assistir: ESPN e Star+

