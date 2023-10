'Por Que Waldemar?': estreia série sobre evolução gerencial do Fla

A série documental “Por que Waldemar? Eis a Questão no Futebol Brasileiro” estreia no próximo dia 14 na plataforma de streaming Star+. Dividida em três episódios, ela conta a evolução estrutural e gerencial do Flamengo a partir do anúncio de Waldemar Lemos como treinador, em 2003. O momento, aliás, se tornou um meme do futebol brasileiro por sua peculiaridade.





Em 14 de outubro de 2003, o Flamengo acabara de demitir Oswaldo de Oliveira, seu treinador até então. A torcida esperava a contratação de um nome de peso para o cargo, mas acabou surpreendida. O diretor Eduardo Moraes, o Vassoura, anunciou que o novo técnico do Flamengo era “o senhor Waldemar”. Afinal, ele se referia a Waldemar Lemos, irmão de Oswaldo e seu auxiliar. A resposta negativa dos sócios que assistiam a cena, na Gávea, foi imediata.

“Foi hilário presenciar aquele momento. Todos estavam preparados para ouvir um grande nome, mas quando foi anunciado o ‘Senhor Waldemar’ ficou um silêncio. Pois ninguém conseguia ligar os pontos para entender quem era. Foi aí que a torcida começou a xingar e eu fiz a pergunta de reflexo: ‘Por que Waldemar?’. Talvez a pergunta mais curta que eu fiz na vida e a que mais causou repercussão”, comenta o jornalista Cícero Mello, um dos entrevistados.

A produção contará como o Flamengo, dentro deste período, deixou a beira do amadorismo e tornou-se referência nacional em gestão de futebol. Dirigida por Mendel Bydlowski e Wagner Patti, a série conta com depoimentos de Vampeta, Edilson, Nunes, Renê Simões além de ex-presidentes como Eduardo Bandeira de Mello, Hélio Ferraz e Edmundo Santos Silva. E, é claro, de Waldemar Lemos.

