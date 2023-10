Barcelona empata com Granada e vê Real Madrid disparar na liderança

O Barcelona conseguiu arrancar um empate em 2 a 2 com o Granada, fora de casa, pela 9° rodada do Campeonato Espanhol, após uma atuação ruim. O time catalão, viu a equipe da casa abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com dois gols de Bryan Zaragoza, sendo um deles aos 12 segundos de partida. Contudo, Yamal e Sergi Roberto, este último no final do jogo, conseguiram garantir um ponto para os comandados de Xavi.

Com o empate, o Barcelona estacionou na terceira posição, com 21 pontos e viu o Real Madrid abrir três pontos de vantagem na liderança. Por outro lado, o Granada segue na 19° colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas seis pontos somados.

Bryan Zaragoza coloca primeiro tempo no bolso

O torcedor que demorou 15 segundos para entrar no estádio, conseguiu perder o primeiro gol da partida. Afinal, logo aos 12 segundos de jogo, Boye conduziu pelo meio de campo e lançou Bryan Zaragoza, que bateu cruzado e abriu o placar no primeiro lance da partida. Foi o gol mais rápido sofrido pelo Barcelona, em toda a sua história. Atrás do placar praticamente desde o início do embate, o time Catalão se lançou ao ataque, mas encontrou um muro chamado André Ferreira. O goleiro do Granada que fez ao menos quatro grandes defesas, em finalizações de João Felix, Gavi e Fermín. Assim, gerou a máxima do futebol de ”quem não faz, toma”. E novamente com o dono do primeiro tempo. Bryan Zaragoza recebeu lindo lançamento, deu dois dribles desconcertantes em Koundé, deixou Ter Stegen no chão e marcou um golaço.

Contudo, quando o Barcelona aparentava ir para o vestiário com uma grande desvantagem, seu gol finalmente saiu. João Felix recebeu dentro da área, mas acabou travado pela marcação. Entretanto, a bola percorreu toda a área e encontrou Yamal, sozinho, que entrou com bola e tudo para diminuir. Aliás, o garoto se tornou o mais jovem a marcar um gol na história de La Liga, com 16 anos e 87 dias.

Segundo tempo

Atrás do placar, o Barcelona se lançou ao ataque no segundo tempo. Ferran Torres teve boa oportunidade logo aos 4 minutos, na entrada da área, mas chutou por cima do gol. Aos 8, Fermín soltou uma bomba de fora da área, mas André Ferreira conseguiu encaixar. Aos 21 minutos, o lance mais inacreditável do jogo. Em falta cobrada para dentro da área, Araújo ajeitou e Ferran Torres chegou escorando, mas o arqueiro do Granada fez um verdadeiro milagre em cima da linha e evitou o gol de empate.

Desesperado, o Barcelona se lançou completamente pro ataque e os zagueiros viraram centroavantes. Em um bom lance tramado, Araújo recebeu na meia-lua, girou pra cima do marcador e soltou uma verdadeira bomba, que passou tirando tinta da trave. Na sequência, Gavi teve a chance de finalizar, mas bateu fraco, facilitando a vida de André Ferreira. Contudo, tanta pressão daria resultado em algum momento. E foi bem no fim. Aos 40 minutos, Balde recebeu na ponta esquerda e cruzou na área para Sergi Roberto escorar e empatar a partida. A alegria do time catalão quase teve um fim quando no reinicio da partida, o artilheiro do Granada, Bryan Zaragoza, carimbou a trave de Ter Stegen.

No último minuto do jogo, o lance mais polêmico. Em cruzamento pela direita, João Felix escorou de cabeça e virou a partida para o Barcelona. Contudo, o juiz marcou impedimento. Nas imagens, o português tinha condição legal, mas o VAR marcou impedimento de Ferran Torres, que participa da jogada, segundo a arbitragem de vídeo. Empate amargo para as duas equipes, que freiam as pretensões das duas equipes na La Liga.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (6/10):

Athletic Bilbao 3×0 Almería

Sábado (7/10):

Cádiz 0x1 Girona

Real Madrid 4×0 Osasuna

Mallorca 1×1 Valencia

Sevilla 2×2 Rayo Vallecano

Domingo (8/10):

Villarreal 1×2 Las Palmas

Atlético de Madrid 2×1 Real Sociedad

Alavés 1×1 Betis

Celta de Vigo 2×2 Getafe

Granada 2×2 Barcelona

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.