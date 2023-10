Botafogo se aproxima de Marcos Rocha

O Botafogo deu mais um passo para contratar o multicampeão Marcos Rocha. Segundo a “Rádio Itatiaia”, o lateral-direito de 34 anos do Palmeiras deve assinar com o Mais Tradicional por duas temporadas. O defensor seria, assim, o primeiro reforço para 2024. Líder isolado do Campeonato Brasileiro, além de caminhar para o tricampeonato nacional, o Glorioso tem chances robustas de confirmar sua participação na Libertadores-24 muito em breve.

Rocha tem contrato com o Palmeiras até o fim deste ano. As negociações por renovação não avançaram, mesmo com uma situação encaminhada pela permanência. O defensor, então, observava, no horizonte, um retorno ao Atlético-MG, sua ex-equipe. Porém, por ora, o Galo não sinalizou que fará alguma oferta.

Diante deste quadro de incertezas, o Botafogo tomou, então, à frente para ficar com o lateral-direito. No Glorioso, ele teria a concorrência de Di Plácido, titular da posição, Ponte e Rafael.

O veterano tem passagens por Uberlândia, CRB, Ponte Preta, América-MG, Atlético e Palmeiras, com destaque nestes dois últimos clubes. No Galo, sagrou-se campeão da Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e Mineiro (quatro vezes). No Verdão, soma duas Libertadores, uma Recopa, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, dois Brasileiros e três Paulistas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.