Braz confirma Tite no Flamengo e celebra acerto: ‘Feliz com a escolha’

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se adiantou ao próprio clube e, de forma extraoficial, “anunciou” o técnico Tite nesta segunda-feira (9). Em um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o dirigente celebrou o acerto com o ex-técnico da Seleção Brasileira. No fim de semana, o Mais Querido e o treinador ajustaram os últimos detalhes do “casamento”.

“O Flamengo está muito feliz com a nossa escolha, com a aceitação dele. Ele foi muito complacente, correto com a gente. Foram conversas diretas, retas, que eu acho que chegaram a um bom tom e a um excelente final. Temos que retomar a trajetória dos campeonatos que a gente ganhou aí há pouco tempo. Com Tite, tenho certeza que isso vai acontecer.”, disse Braz, em entrevista ao site “ge”.

Em seguida, o homem forte do futebol do Flamengo afirmou que o treinador, nesta terça-feira (10), já começa a meter a mão na massa.

“O time se apresenta amanhã (terça) à tarde, e ele já estará na parte da manhã no clube, dentro do CT”, informou.

Nesta segunda-feira, Braz, o executivo Bruno Spindel e o membro do conselho de futebol do Flamengo Diogo Lemos receberam os representantes de Tite Gilmar Veloz e Gilmar Veloz Filho. As duas partes formalizarão, enfim, o acerto. O anúncio deve acontecer nas próximas horas.

Ex-Seleção Brasileira, Tite chega ao Flamengo para substituir Jorge Sampaoli, demitido após a perda da final da Copa do Brasil para o São Paulo, no fim do mês passado. Neste interim, a equipe ficou sob as ordens de Mário Jorge. Com ele, o Rubro-Negro venceu o Bahia e empatou com o Corinthians.

