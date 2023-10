Euriquinho, filho de Eurico Miranda, retira candidatura à presidência do Vasco

Euriquinho, filho do ex-presidente Eurico Miranda, retirou a sua candidatura ao pleito presidencial do Vasco para o triênio 2024-2026. Em suas redes sociais, ele anunciou que deixa a corrida eleitoral. Assim, deve apoiar Leven Siano, da chapa “Somamos”.

“Com o pensamento sempre voltado para o Vasco, tomei a decisão de retirar a minha candidatura à presidência do clube. Essa escolha não é apenas pessoal, mas também uma demonstração do meu comprometimento com o #VascoDeVerdade. Estou determinado a continuar lutando pelo nosso amado clube. Embora não esteja mais buscando a presidência neste momento, vou direcionar meus esforços e energia para a volta do #VascoDeVerdade, buscando sempre o melhor para nossa instituição”, publicou Euriquinho.

“Continuarei a utilizar as redes sociais como uma ferramenta para me conectar com vocês, vascaínos. Juntos, como vascaínos comprometidos, podemos enfrentar os desafios que se apresentam e buscar sempre o melhor para o nosso amado clube. Agradeço a todos pelo apoio contínuo e reafirmo meu compromisso com o #VascoDeVerdade. Vamos seguir em frente, unidos em prol do Vasco que amamos”, completou o vascaíno.

Em seu discurso de candidatura ao pleito, Euriquinho, ex-vice presidente de futebol do Vasco, garantiu que o caminho para time voltar às grandes conquistas era a união entre os lados políticos inseridos no clube. Mas, mesmo fora da disputa eleitoral, ele apoiará um lado.

Levem Siano

Enquanto Euriquinho deixa a disputa de eleição à presidência do Vasco, o advogado Leven Siano anunciou o registro da chapa Somamos. Leven deve contar com o apoio de Euriquinho, que o apoiou em 2020, na disputa presidencial da época.

Além disso, Cassiano, Leonardo Rodrigues e Strozenberg, candidatos à presidência do Vasco, também negociam aliança com Leven e, assim, podem deixar o pleito.

Veja as chapas que concorrerão à eleição presidencial do Vasco

Pedro Strozenberg – “Identidade Vasco”

Marcelo Borges – “Camisas Negras”

Eduardo Cassiano – *Sem chapa definida

Leonardo Rodrigues – “Fuzarca”

Pedrinho – “Sempre Vasco”

Fábio Nogueira – “Nosso Vasco”

Leven Siano – “Somamos”

