Everton Ribeiro alcança marca importante pelo Flamengo em Brasileiros

Após a demissão de Jorge Sampaoli, Everton Ribeiro tem tido mais oportunidades e alcançou uma marca importante com a camisa do Flamengo. Nesse sentido, o meia se isolou como o quarto jogador com mais partidas pelo clube no Brasileirão, com 202, no total. Ele foi titular no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena, no último sábado (7).

Desde 2017, o jogador se tornou uma das figuras mais queridas da torcida e esteve no elenco que conquistou a Copa Libertadores em 2019, sob a batuta de Jorge Jesus, e em 2022, com Dorival Júnior. Assim, Everton está em sua sétima participação em Brasileiros e com a camisa rubro-negro ergueu as taças em 2019 e 2020.

No geral, o camisa já soma 25 gols e 31 assistências ao longo de sua história na competição. Sendo assim, o meia também conquistou o título do campeonato em 2013 e 2014, quando ainda defendia as cores do Cruzeiro.

Atrás de grandes ídolos

Aos 34 anos, Everton Ribeiro chegou a marca de 202 partidas pelo Rubro-Negro no Brasileirão e deixou para trás Willian Arão, que tem 201, em quinto. O camisa 7 está atrás de Zico (249), Júnior (265) e Léo Moura (314).

Dessa forma, o primeiro gol de Everton Ribeiro pelo Flamengo foi justamente no Campeonato Brasileiro, em 22 de julho de 2017. Na época, o atleta cobrou um pênalti, aos 46 do segundo tempo, e sacramentou a vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Coritiba, no Estádio Luso-Brasileiro.

Com contrato até dezembro, Everton Ribeiro soma 385 jogos pelo Flamengo, com 45 gols marcados e 11 títulos conquistados.

Subiu de produção com Mário Jorge

Com a saída de Jorge Sampaoli, o meio-campista voltou a ser titular em dois jogos consecutivos pelo Flamengo. Na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no Maracanã, e no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena.

“Acho que venho trabalhando para ajudar a equipe, fico feliz quando as coisas saem da maneira que a gente trabalha e da maneira que eu gostaria em campo. Então estou me sentindo cada vez melhor com meus companheiros, mas saio triste por não termos conseguido a vitória. Acho que fizemos um bom jogo, criamos bastante e não conseguimos levar os três pontos, que é o que queríamos para manter o time no G4 ou no segundo lugar”, disse o jogador.

