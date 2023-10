Investidor esportivo dará festa com diversas celebridades no Rio

Lucas Tylty, um dos maiores investidores e influenciadores esportivos do Brasil, dará uma festa nesta quarta-feira (11) para celebrar o seu aniversário de 27 anos. Na Zona Sul do Rio, o evento contará com a presença de grandes nomes do esporte, como Ronaldinho Gaúcho. O tema da festa será “Peaky Blinders”, famosa série original da Netflix.

“Sem dúvidas será o maior aniversário de toda a minha vida. Estamos a todo vapor com os preparativos e planejamentos. Faltam apenas algumas semanas, então os sentimentos já estão a milhão”, disse Lucas Tylty sobre a expectativa para a festa.

“Vou poder comemorar esse momento ao lado de amigos, familiares e pessoas que eu sempre admirei do mundo do esporte, da música e da internet. Vamos parar o Rio de Janeiro e o Brasil todo”, completou.

Além de celebridades do esporte, nomes do ramo da internet e música também estarão presentes. No palco do Faro Beach Club, Mc Daniel, Belo, Naldo, Melody, Oruam e Bábara Labres, entre outros, comandarão a festa. O senegalês Khaby Lame, considerado o maior tiktoker do mundo, também estará presente.

História de Lucas Tylty

Natural de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, Lucas Tylty ficou conhecido por dar dicas de apostas esportivas. Amante do futebol, ele viu nas apostas o espaço para se aproximar de nomes do esporte e, além disso, ser uma celebridade.

Atualmente ele conta com 2,2 milhões seguidores no Instagram e 452 mil inscritos no YouTube. Aliás, recentemente, Lucas entrou para o Guinness Book por bater um recorde mundial: assistir as 64 partidas da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

