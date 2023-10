Cruzeiro empata com o Fluminense e avança à final da Copa do Brasil Sub-20

O Cruzeiro empatou com o Fluminense por 2 a 2, em Sete Lagoas, e garantiu a vaga na final da Copa do Brasil Sub-20. Arthur e Pedrão (contra) marcaram os gols do Tricolor, enquanto Henrique Rodrigues e Vitinho deixaram tudo igual para a Raposa. No fim da partida, houve uma confusão entre os jogadores, que foi rapidamente controlada pelas comissões técnicas.

No jogo de ida, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, o Cruzeiro venceu por 3 a 2. Nesse sentido, a equipe de Minas Gerais estará na decisão com o Grêmio, entretanto a CBF ainda não definiu data e horário da decisão, em jogo único.

Primeiro tempo

Em desvantagem após perder o jogo de ida, o Fluminense foi em busca do resultado e teve a chance de abrir o placar logo aos 10, da etapa inicial. Na área, Isaac se antecipou ao marcador e sofreu pênalti. Na cobrança, Arthur bateu com categoria e abriu o placar para os visitantes. Oito minutos depois, os donos da casa reagiram e deixaram tudo igual no placar. Da entrada da área, com um passe por dentro, Henrique Rodrigues bateu rasteiro, no canto. Ainda nos primeiros quarenta e cinco minutos, Justen abriu pelo lado esquerdo, mas no cruzamento, a bola tocou em Pedrão e entrou.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Ítalo Isaac recebeu na direita de Weverton e cruzou, na medida para Vitinho cabecear por cima do goleiro e empatar. Ao longo da etapa final, o Tricolor tentou buscar o terceiro gol, porém não conseguiu furar o bloqueio mineiro. Por outro lado, no fim, o Cruzeiro teve uma grande chance para vencer a partida, mas João Pedro de frente para o gol, pegou mal e mandou para fora.

Confusão no fim

Após o apito final, uma confusão tomou conta do gramado, mas logo os jogadores foram contidos pelas comissões técnicas. Sem qualquer agressão de ambas as partes, a discussão acabou, e os jogadores do Cruzeiro foram até a torcida comemorar a classificação.

