Vini Jr tem novo affair; conheça a amada

Ao que tudo indica, o atacante Vini Jr está com um affair novo. Trata-se da bailarina Bia Michelle. Aliás, de acordo com o jornal carioca “Extra”, eles já estão namorando. Além disso, a jovem de 22 anos estaria passando uma temporada na casa do jogador do Real Madrid, na capital espanhola.

Bia, aliás, postou uma série de fotos na França, no início deste mês. Assim, ela teria ido ao local antes de ir para a casa de Vini Jr. Nos últimos dias, a jovem também posou para cliques no Santiago Bernabéu, com a camisa do craque do Real Madrid. Na ocasião, ela afirmou estar realizando um sonho.

De acordo com a publicação, Vini e Bia ficaram pela primeira vez, em junho, em uma festa de inauguração de uma mansão do craque no Rio de Janeiro. O imóvel começou a ser idealizado em 2019 e fica no bairro da Barra da Tijuca, um dos mais luxuosos do Brasil.

Bia Michelle já trabalhou como bailarina do Faustão e torce para o Corinthians. A jovem, aliás, chegou a ser noiva do cantor MC Gui, mas o relacionamento terminou pouco depois. Ela tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e faz propagandas para diversas marcas.

Vini e o Real Madrid

Vini Jr tem 23 anos e é natural de São Gonçalo, cidade na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ele começou a carreira no Flamengo, onde ficou de 2017 a 2018, com 14 gols em 69 jogos. Apesar dos números não tão empolgantes, chamou a atenção do Real Madrid, que o comprou por cerca de 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 164 milhões na cotação da época), mas, inicialmente, para o Real B.

Pelo time principal do clube espanhol já são mais de 60 gols e 230 jogos, o que o fez o astro ser convocado para a Copa do Mundo de 2022 e ser amplamente considerado um dos maiores jogadores do mundo na atualidade. Vini já conquistou nove títulos com os merengues.

