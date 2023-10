Conheça os profissionais da comissão técnica de Tite no Flamengo

Depois de ser anunciado, Tite chegou cedo ao Ninho do Urubu para o seu primeiro dia de trabalho como treinador do Flamengo. Com contrato até o fim de 2024, o comandante chega com mais cinco profissionais, que irão integrar a sua comissão técnica. Cleber Xavier, Matheus Bachi e César Sampaio, o preparador físico Fábio Mahseredjian e o analista Lucas Oliveira.

Ao longo da carreira do gaúcho, todos os cinco contribuíram de alguma maneira e criaram laços em períodos diferentes. Os vínculos mais longos deles são com Matheus, seu filho, e Cléber, seu auxiliar há mais de 20 anos. Por outro lado, outros desta lista iniciaram o trabalho com Tite apenas na Seleção Brasileira, na última edição da Copa do Mundo, no Qatar.

Matheus Bachi, o filho

Filho mais velho de Tite, com sua esposa Rosmari Rizzi Bachi. o profissional tem 34 anos. Ele integra as comissões do pai desde setembro de 2015, na terceira passagem do gaúcho pelo Corinthians. Formado em Ciência do Exercício, já foi auxiliar do Caxias, clube do Rio Grande do Sul.

Em outro momento, o treinador chegou a ser criticado por nepotismo ao colocar seu filho nas comissões. Algo que também aconteceu na seleção brasileira, porém Matheus nunca escondeu que pretende ser treinador e já possui licença Pro da CBF.

Cléber Xavier, o braço direito

Auxiliar de Tite desde 2001, desde os tempos de Grêmio, Cleber conhece muito bem o trabalho do novo técnico do Flamengo. Aos 59 anos, tornou-se fiel escudeiro e esteve na seleção brasileira durante os seis anos e duas Copas do Mundo, na Rússia e no Qatar.

O profissional teve experiência nas categorias de base de Grêmio e Internacional, antes de conquistar 14 títulos ao lado de Tite. Formado em educação física, Cleber terá mais uma experiência, desta vez em um clube do Rio de Janeiro, uma novidade na carreira do treinador.

César Sampaio, o estudioso

Após uma carreira de sucesso como ex-jogador, quando conquistou a Libertadores de 1999 e os Brasileiros de 1993 e 1994, César focou na gestão esportiva e teve experiência ao lado de Tite na seleção brasileira.

Como jogador, o auxiliar foi campeão da Copa América e da Copa das Confederações de 1997 e vice da Copa do Mundo de 1998. Fora dos gramados, possui o curso de licença Pro da CBF Academy e fará parte da nova comissão técnica rubro-negra.

Fábio Mahseredjian, velho conhecido do Flamengo

O preparador físico é o único da nova comissão técnica que já teve uma passagem pelo clube carioca, há exatos 20 anos, em 2003. Experiente, está no futebol desde a década de 80 e teve a experiência de trabalhar na seleção brasileira em 2014, depois sendo efetivado como funcionário da CBF.

No Corinthians, conheceu o treinador e duas décadas depois reencontra o Rubro-Negro, entretanto em um momento estrutural e financeiro totalmente diferente.

Lucas Oliveira, o analista

Responsável pela análise de desempenho e com cursos na CBF, o profissional teve passagens por Grêmio, Athletico-PR e Ludogorets (Bélgica) e seleções de base.

Por fim, o analista de mercado deixou o Palmeiras, conforme informações do “ge”, e integra a nova comissão do clube da Gávea. Ele chegou ao Alviverde em 2020 e, por lá, costumava observar novos talentos para mapear o mercado e observar potenciais contratações.

