Fluminense prepara homenagem especial para Cartola

O Fluminense decidiu fazer uma homenagem especial para Cartola nesta quarta-feira (11). O artista, que torcia para o Tricolor, afinal, faria aniversário no dia 11 de outubro e está marcado na história do clube. A informação é do “ge”.

O Fluminense, então, decidiu lançar um terceiro uniforme em homenagem ao Cartola. A camisa, assim, terá linhas com as cores verde e rosa, fazendo uma alusão à Mangueira, escola de samba do compositor. Na blusa, também haverá uma letra da música “Corra e olha o céu”, composta por Dalmo Castello.

Cartola e Fluminense

A ligação entre Cartola e Fluminense iniciou-se em 1910. O artista, afinal, gostava de frequentar os treinos da equipe tricolor nas Laranjeiras. O artista, assim, se tornou um amigo pessoal de Marcos Carneiro de Mendonça, goleiro e ídolo do clube.

Em seguida, Cartola acabou sendo fundador da Estação Primeira de Mangueira, uma das escolas de samba mais tradicionais da cidade. O artista era cantor, compositor, poeta e um dos principais símbolos do Fluminense naquela época.

Cartola almoçou com presidente Francisco Laport, recebeu homenagem de Rivelino e participou da fundação de uma torcida organizada chamada Manga-Flu. A figura do artista, afinal, acabou criando uma forte ligação entre a escola de samba e o clube tricolor.

O novo uniforme tricolor será lançado nesta quarta-feira (11) e contará com homenagens especiais ao longo do tecido. Cartola nasceu em 1908, morava no Catete e segue presente na história do clube.

