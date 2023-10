Ídolo Joel Carli se tornou aparato do Botafogo em momentos decisivos

Auxiliar técnico de Lucio Flavio no Botafogo, Joel Carli, ídolo da torcida por desempenhar a função de um verdadeiro capitão em campo, retornou ao clube para exercer papel importante fora dele. O ex-jogador argentino, aliás, se tornou uma espécie de salvador da pátria nos últimos anos no Glorioso. Afinal, quando o time precisou, ele estava à disposição. É o que acontece neste momento.

Joel Carli voltou ao Botafogo recentemente, mas foi oficializado como auxiliar quando o clube anunciou a demissão de Bruno Lage. Assim, com Lucio Flavio no comando técnico, o argentino tem a confiança do elenco alvinegro. Antes da vitória contra o Fluminense no domingo, Carli, ainda com espírito de capitão, pediu a palavra no vestiário.

“Vamos vencer o jogo. Convencidos. Por que? Porque trabalham para c*. O nosso grupo é forte, porque não é um ou outro. Não é um treinador ou outro. É o grupo. Sempre foi o grupo. E vai ser o grupo. O mais importante é quem está desse lado. Vamos valorizar. Vamos aproveitar. Hoje vai ser nosso. Não tem outro resultado”, disse o argentino.

Gol decisivo na final do Campeonato Carioca de 2018

O primeiro grande momento de Joel Carli com a camisa alvinegra foi na final do Cariocão de 2018. Afinal, o Botafogo precisava vencer o segundo jogo contra o Vasco por um gol de diferença, após derrota na partida de ida, para levar a decisão para os pênaltis. Foi aí que o herói Carli apareceu e, aos 50 minutos do segundo tempo, marcou. O argentino aproveitou sobra da defesa e mandou a bola para o fundo da rede.

Nos pênaltis, Brenner, Gilson, Renatinho e Marcinho converteram pelo Botafogo. Pimpão foi o único que desperdiçou a cobrança. Mas, com dois pênaltis perdidos pelo Vasco, o Glorioso ficou com a taça.

Retorno ao clube em 2021 para jogar a Série B

Em um dos anos mais difíceis da história do Botafogo, Joel Carli demonstrou ser um grande botafoguense ao voltar ao clube para jogar a Série B. Anteriormente, ele estava jogando pelo Aldosivi, da Argentina. Sua contratação, aliás, foi considerada fundamental, na época, para a reconstrução do clube e, claro, no acesso à Série A. Segundo o site “Transfermarket”, Carli disputou 16 jogos da Série B e marcou dois gols.

Vale mencionar que para voltar a jogar pelo Glorioso, Joel Carli abriu mão de retirar uma ação judicial em que cobrava cerca de R$ 10 milhões por compromissos não cumpridos. Assim, as partes chegaram a um acordo, diminuindo o valor.

Apoio de Carli para Luís Castro em 2022

Enquanto torcedores criticavam e cobravam a saída de Luís Castro do Botafogo, Joel Carli assumiu a responsabilidade e, em algumas oportunidades, tirou a culpa do treinador e passou para os atletas. Uma delas foi na eliminação da Copa do Brasil em 2022 para o América-MG. Em entrevista, o ex-jogador demonstrou apoio ao português.

“Totalmente (apoio a Castro). Ele é tão culpado quanto nós. Aqui, todos trabalhamos. Quando o Botafogo ganha comemoramos todos e quando perde todos somos culpados. Não é nada individual. Nosso grupo é muito forte, está muito comprometido e é muito unido no projeto e ideias”, disse Carli.

Aliás, no ano seguinte, Carli e Luís Castro se despediram do Botafogo no mesmo dia (29/06). Enquanto o argentino pendurou as chuteiras, o português deixou o clube para assumir o Al-Nassr, da Arábia Saudita. As despedidas foram no empate por 1 a 1 com o Magallanes, do Chile.

Joel Carli se despediu dos gramados após disputar 190 jogos com a camisa do Botafogo. Ele marcou dez gols, deu quatro assistências e conquistou três títulos (Carioca-2018, Série B-2021 e Taça Rio-2023).

