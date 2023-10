Chegada de Tite pode definir futuro de jogadores do Flamengo

A chegada de Tite será importante para definição do futuro de jogadores rubro-negros. Afinal, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Bruno Henrique estão com contrato perto do fim e vivem situação indefinida no Flamengo.

David Luiz também está com contrato próximo de acabar. Contudo, não existem muitos movimentos que indiquem uma permanência do zagueiro. O defensor não tem sido muito utilizado nesta temporada e tem recebido sondagens de clubes europeus.

Ídolos do Flamengo

Os três jogadores estiveram presentes na campanha de 2019 e estão marcados na história do clube. No entanto, cada atleta vive uma situação diferente na carreira. Assim, Tite deve auxiliar os dirigentes rubro-negros e participar da decisão, até para fazer um planejamento para próxima temporada.

Os contratos de Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Bruno Henrique se encerram em dezembro deste ano. Apesar da indefinição, Tite pode ser um fator positivo para permanência dos jogadores. Afinal, os três atletas foram convocados para Seleção Brasileira nos últimos anos e são bem avaliados pelo treinador.

Jogadores do Flamengo

Rodrigo Caio era um dos pilares do sistema defensivo rubro-negro em 2019. No entanto, as lesões frequentes impossibilitaram uma sequência de jogos nos anos seguintes. O zagueiro, por outro lado, é bem avaliado por Tite e disputou dois jogos das Eliminatórias em 2021.

Everton Ribeiro é um dos líderes do elenco rubro-negro. As partes ainda vão conversar para negociar um possível novo vínculo. O meia vem recebendo sondagens de outros clubes, mas deseja permanecer no Flamengo. Aliás, Tite gosta muito do futebol do camisa 7 e fez questão de convocá-lo para última Copa do Mundo.

Bruno Henrique é o principal destaque do Flamengo nesta temporada. O atacante conseguiu se recuperar de uma lesão grave no joelho direito e vem sendo decisivo nos últimos jogos. Os representantes do camisa 27 querem uma renovação por duas temporadas. No entanto, os dirigentes rubro-negros buscam prolongar por apenas um ano. O jogador acabou sendo convocado por Tite em 2019, quando vivia um dos melhores momentos de sua carreira.

Tite chegou ao Flamengo nesta semana para iniciar um novo trabalho no futebol rubro-negro. O treinador chega credenciado para tomar decisões e participar da reformulação do clube.

