Em homenagem a Ancelotti, reitor ‘confirma’ técnico na Seleção

Treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti esteve na Universidade de Parma nesta quarta-feira (11) para receber o um título honoris causa e teve uma surpresa. Afinal, o reitor Paolo Andrei, em seu discurso para recepcioná-lo, “confirmou” o acerto do comandante italiano com a Seleção Brasileiro, algo que, até então, era somente uma informação de bastidores.

“Em 2024, uma aventura extraordinária espera Ancelotti, algo que para a maioria dos treinadores seria só um sonho: o banco da seleção do Brasil. Será o primeiro estrangeiro a treinar o Brasil em 60 anos, o quarto desde sempre. A admiração por ele é geral e sem limites”, adiantou o reitor, na hora de saudar o treinador.

No evento, Ancelotti recebeu um mestrado honorário em Ciências e Técnicas para Atividade Física Preventiva e Adaptada. A universidade se encontra a 50 quilômetros de Reggiolo, terra natal do treinador.

Com contrato com o Real Madrid até o fim da temporada, Ancelotti já deixou claro que não tocará mais no assunto Seleção Brasileira até o fim de 2023/2024. Enquanto não revela, publicamente, a direção de seu futuro, o italiano segue nos Merengues.

Enquanto isso, Fernando Diniz divide as atenções entre o Fluminense e o Brasil. O treinador tem contrato com a CBF justamente de um ano, até a metade de 2024. Assim, ele fica à frente da Seleção neste início das Eliminatórias Sul-Americanas. Seu aproveitamento, por ora, é de 100%. Dois encontros, duas vitórias.

