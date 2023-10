Internacional tem Alan Patrick como trunfo na reação do Brasileiro

O Internacional vive a necessidade de reagir no Campeonato Brasileiro. Afinal, após a eliminação nas semifinais da Libertadores, que bateu como grande choque no elenco, a meta é terminar a temporada com boa reta final na competição nacional. Para isso, o técnico Eduardo Coudet tem uma valiosa arma à disposição: Alan Patrick. O meia, por sinal, vem sendo decisivo nos últimos meses e tenta tirar o Colorado da 12ª posição da tabela, com 32 pontos. Aliás, o objetivo principal é garantir vaga na próxima edição do principal torneio da Conmebol.

O camisa 10 do Beira-Rio tem mesmo motivos para se orgulhar. Isso porque, de acordo com os números levantados pelo site “ge”, o jogador tem em 2023 a sua melhor quantidade de participação em gols na carreira. Além de ter balançado a rede 13 vezes desde janeiro, somente uma na Série A, foi responsável também por oito assistências. Se der mais um passe decisivo até dezembro, iguala a própria marca alcançada em 2020/2021, quando vestia a camisa do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Segundo Coudet, Alan Patrick não tem posição fixa dentro do time titular do Internacional. Afinal, para o argentino, o meia tem liberdade para recuar e criar as principais jogadas, assim como ir à frente, fazendo dupla com Enner Valencia.

“O Alan Patrick é o nosso capitão e líder futebolístico. Um grande caráter. Faz um futebol de compreensão, ocupação e liberação de espaços. É um “filha da p*# porque tem tanta tranquilidade para definir os lances”, comentou o treinador, deixando claro sua admiração pela técnica do camisa 10.

Calendário do Internacional

Na sequência do ano, o Internacional tem pela frente o Bahia, no dia 18 de outubro, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, a comissão tem algumas ausências para montar a equipe que vai a campo. Duas delas, por sinal, consideradas peças importantes na engrenagem colorada. São os casos de Renê e Valencia, ambos suspensos pelo terceiro amarelo no Gre-Nal 440, que acabou com final feliz ao Inter, vitória por 3 a 2.

