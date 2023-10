Tite mostra vídeo longo ao elenco do Flamengo

O primeiro dia de Tite no Flamengo foi bem movimentado. O treinador conheceu os departamentos, conversou com os funcionários, teve uma reunião com os dirigentes, comandou um treino e mostrou um vídeo longo ao elenco rubro-negro. A informação é do “ge”.

Treino do Flamengo

A atividade estava marcada para acontecer às 16h. No entanto, Tite decidiu mostrar primeiro um vídeo de 40 minutos para os jogadores rubro-negros. Em seguida, os atletas se dirigiram ao campo e já realizaram um trabalho com bola.

O treinamento acabou próximo das 19h. Nas imagens divulgadas pela Fla TV, é possível ver Fábio Mahseredjian motivando os jogadores rubro-negros. O preparador físico faz parte da nova comissão técnica e trabalhou no Flamengo em 2003.

Começo de Tite

Assim, Tite chegou cedo no Ninho do Urubu e terminou de trabalhar só na noite de terça-feira (10). Depois de conhecer todos os departamentos, houve uma reunião privada com os dirigentes rubro-negros. Aliás, Marcos Braz e Bruno Spindel ficaram muito satisfeitos com as primeiras horas do treinador no clube.

“Eu estou muito confiante pelo que eu ouvi nestas primeiras horas aqui (Ninho), pela maneira que ele se relacionou com as pessoas e pela maneira que as reuniões aconteceram. Essa comunicação é muito importante, porque é um ambiente muito sensível. Então, quando se demonstra humildade e clareza nas tomadas de decisão, com certeza haverá mais transparência”, disse Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube.

“Um treinador de Seleção Brasileira. É um prazer e uma honra enorme tê-lo aqui. Um grande líder, com um caráter enorme. Já deu para ver existe uma preocupação com o lado humano de todas as pessoas daqui. O Tite fez questão de cumprimentar e falar com todos. Eu tenho certeza que o Flamengo vai ter muito sucesso e vai voltar a conquistar títulos. Ele (Tite) é um grande líder e tem um grande caráter”, disse Bruno Spindel, diretor executivo do clube.

Portanto, Tite causou uma boa impressão em seu primeiro dia de Flamengo. O treinador foi anunciado nesta semana e tem contrato no clube até dezembro de 2024. A estreia do técnico está marcada para acontecer na quinta-feira (19), diante do Cruzeiro, às 19h, no Mineirão, pelo Brasileirão. A equipe rubro-negra está na quinta colocação do campeonato.

