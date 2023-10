Botafogo rejeita nomes de técnicos e defende escolha por Lucio Flavio e Carli

Quando anunciou a comissão técnica substituta, após a demissão de Bruno Lage, o Botafogo usou o termo “interino” para Lucio Flavio. O então auxiliar assumiu junto ao ex-zagueiro Joel Carli e criou a expectativa sobre o futuro. Em uma semana, porém, a diretoria da SAF vem rejeitando as ofertas de nomes e não abriu negociações.

A tendência, portanto, é a manutenção da dupla no comando nas 12 últimas rodadas. Afinal, logo na estreia, o Glorioso derrotou o Fluminense, por 2 a 0, em clássico no Maracanã. Com isso, aliás ampliou a vantagem na liderança para nove pontos.

Internamente, não se vê sentido em iniciar um trabalho novo em tão pouco tempo. Para 2024, John Textor e companhia vão precisar de um novo treinador. Em breve, devem sondar o mercado.

Logo, a comissão caseira mudou o clima no CT Lonier. Em sugestão dos jogadores, Lucio/Carli voltaram ao estilo original do time do Botafogo. Os discursos no vestiário, por sinal, também

A próxima partida, com a chance de voltar à embalar, é contra o América-MG, no dia 18 de outubro, em Belo Horizonte.

