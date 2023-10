‘Por que Waldemar?’ A história da contratação que virou meme no Brasil

A ESPN realizou na manhã desta quarta-feira (11), o pré-lançamento do documentário “Por que Waldemar?”. O filme conta a polêmica contratação do treinador no Flamengo, no ano de 2003, que gerou polêmicas, revoltas e até um meme nacional. E o Jogada10 foi ao evento para ouvir do dono da festa, sua versão da história.

“Eu acho muito legal contar a história. Tinha muito mais coisa pra falar do que aquilo que foi para o documentário. Pelo menos mostra a realidade, a verdade que aconteceu na época. Tanto em 2003, do por que Waldemar? Mas também do que aconteceu em 2006 e o motivo de ter saído do Flamengo. Mas para saber tudo isso, minha sugestão é que veja o documentário, que está muito legal”, disse Waldemar.

Um dos diretores e responsáveis pelo documentário, o jornalista Mendel Bydlowski explica o motivo de ter escolhido Waldemar para o documentário. Segundo ele, a história do treinador é digna de ser contada, pelas reviravoltas que a história ganha.

Por que o Waldemar? Waldemar era o irmão do Oswaldo de Oliveira. O Flamengo não tinha muita solução naquela época, não tinha muito dinheiro para contratar um treinador de elite do futebol brasileiro. Então o Waldemar era o cara que podia dar continuidade ao trabalho do Oswaldo e que também merecia essa chance no Flamengo. E ele foi bem. Depois ele volta para o Flamengo em 2006 e leva o time para a final da Copa do Brasil, onde seria campeão. Então ele provou que era o cara certo, no momento certo. Ficou conhecido pelo meme do anúncio, mas no documentário a gente mostra quem é o senhor Waldemar e falamos também da situação financeira do Flamengo naquele momento”.

A história do ”Por que Waldemar?”

Em 14 de outubro de 2003, o Flamengo acabara de demitir Oswaldo de Oliveira, seu treinador até então. A torcida esperava a contratação de um nome de peso para o cargo, mas acabou surpreendida. O diretor Eduardo Moraes, o Vassoura, anunciou que o novo técnico do Flamengo era “o senhor Waldemar”. Afinal, ele se referia a Waldemar Lemos, irmão de Oswaldo e seu auxiliar. A resposta negativa dos sócios que assistiam a cena, na Gávea, foi imediata.

A produção conta como o Flamengo, dentro deste período, deixou a beira do amadorismo e tornou-se referência nacional em gestão de futebol. Por fim, a série conta com depoimentos de Vampeta, Edilson, Nunes, Renê Simões além de ex-presidentes como Eduardo Bandeira de Mello, Hélio Ferraz e Edmundo Santos Silva. Além do grande protagonista da história.

