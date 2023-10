Candidatos à presidência do Corinthians definem seus vices para a eleição

O 32º presidente da história do Corinthians será conhecido no próximo mês. O pleito está marcado para 25 de novembro, quando os sócios do Timão irão escolher o novo mandatário e mais 200 conselheiros trienais. Nesse sentido, os dois candidatos: André Luiz Oliveira, da situação, e Augusto Melo, oposição, definiram os vices de suas chapas.

Conhecido no Parque São Jorge como André Negão, o candidato da situação convidou Milton Leite e Donato Votta para ocuparem os cargos de primeiro e segundo vice-presidentes da chapa. Augusto Melo, por sua vez, optou pelos nomes de Osmar Stábile e Armando José Terreri Rossi.

No momento, o vereador Milton Leite ocupa o cargo de presidente da Câmara Municipal de São Paulo. O político reiterou ser sócio do Corinthians desde os anos 1970. Além dele, o empresário Donato Votta já exerceu a função de diretor dos Departamentos de Responsabilidade Social e Cultural e também dos Esportes Terrestres. Atualmente, está no Departamento de E-Sports do clube.

Do outro lado, na chapa de Augusto, Osmar Stábile é conselheiro vitalício do Timão desde 2006 e já foi candidato à presidência do clube em outros dois pleitos. Além disso, também tentou ser vice-presidente em outros dois momentos (2012 e 2018). Já Armando é advogado e conselheiro trienal há três mandatos (2015, 2018 e 2021). Em 2017, fez parte de uma comissão criada pelo Conselho Deliberativo para apurar supostas irregularidades na obra da Neo Química Arena.

Confira detalhes da eleição

O pleito do dia 25 de novembro acontecerá no Parque São Jorge, sede do Corinthians, das 9h às 17h. A disputa de 2020 foi feita com cédulas de papel, porém, desta vez, o clube irá utilizar urnas eletrônicas, como indica o estatuto, com o empréstimo dos equipamentos pelo Tribunal Regional Eleitoral.

A eleição definirá o presidente corintiano dos próximos três anos: 2024, 2025 e 2026. Sendo assim, a expectativa é de que cerca de 4 mil pessoas compareçam às urnas, e irão participar os sócios patrimoniais e remidos (que não precisam pagar mensalidade) do clube social.

