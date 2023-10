STJD pode suspender Marçal, do Botafogo, por até 12 jogos

O desabafo do lateral-esquerdo Marçal, do Botafogo, na derrota contra o Corinthians, pode custar muito caro para o jogador. A 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o jogador do Alvinegro por criticar a arbitragem e falar em ‘roubo’ após ver o cartão vermelho, na ocasião. Dessa forma, o jogador pode pegar uma suspensão de até 12 partidas.

A polêmica envolvendo Marçal aconteceu no jogo entre Corinthians e Botafogo, na Neo Química Arena. Na altura, Marçal levou o cartão vermelho ainda na primeira etapa, por dar um pontapé em um adversário. Ao sair de campo, ele desabafou a uma das câmeras que o filmavam, citando o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. Ele dissera, no dia anterior, ter sido roubado após uma derrota de sua equipe. Marçal, então, ironizou: ‘isso aqui é que é roubo, Abel’.

Mas a pena do lateral seria por duas infrações. A primeira fere o Artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre conduta violenta. A pena máxima é de seis jogos de suspensão. Já no Artigo 243-F, a infração cometida é a de ofensa à honra da arbitragem. Neste caso, também há uma pena máxima de seis jogos, além de multa, que varia de R$ 100 a R$ 100 mil. O julgamento acontece na próxima segunda-feira, às 13h.

Diego Costa também pode pegar gancho

Mas não é apenas Marçal que pode levar uma grande suspensão representando o Botafogo. O atacante Diego Costa, que também criticou a arbitragem, mas em outra partida, também está na mira do STJD. O jogador deu declarações que foram repudiadas pela Associação Brasileira de Árbitros de Futebol (Abrafut), após a derrota para o Atlético-MG.

Na ocasião, Diego deu uma entrevista criticando a atuação do árbitro Paulo César Zanovelli, que anulou um gol, de acordo com o atacante, legal. Diego Costa afirmou que a arbitragem tinha ‘metido a mão no Botafogo’ e que a anulação seria explicada para que o campeonato ficasse mais atrativo, já que a liderança do Glorioso na tabela de classificação era bastante folgada.

Assim como Marçal, Diego também foi enquadrado no Artigo 243-F e pode ser suspenso por até seis partidas.

