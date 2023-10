Defesa do Fluminense mostra falhas e preocupa antes da final

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Estes são os cinco titulares da defesa do Fluminense na temporada. Apesar da experiência e qualidade dos nomes citados, as recentes atuações do sistema defensivo vêm gerando muita preocupação nos torcedores.

Com 12 gols sofridos nos últimos seis jogos, os defensores tricolores vêm tendo dificuldades em controlar os ataques do adversário em campo. Assim, Fernando Diniz terá menos de um mês para corrigir os erros defensivos antes da final da Libertadores, marcada para dia 4 de novembro.

Defesa do Fluminense

O Fluminense atualmente conta com defensores muito experientes em seu elenco. A média de idade do sistema defensivo titular é de 35 anos. Afinal, Fábio e Felipe Melo já chegaram nos 40 e vivem os últimos momentos da carreira. Marcelo e Samuel Xavier também são nomes rodados do futebol. Com 25 anos, Nino é o mais jovem da defesa, mas já tem casca e maturidade para lidar com momentos de pressão.

Aos 43 anos, Fábio vem sendo um dos destaques do Fluminense nesta temporada. O goleiro teve atuações decisivas nos últimos jogos e ainda tem contrato até dezembro de 2025. Samuel Xavier cometeu uma expulsão na semifinal da Libertadores, mas cumpre um papel importante no time e também não deve ser mexido.

Nino é capitão do Fluminense e acabou de ser convocado para Seleção Brasileira. Apesar da idade, Felipe Melo também é um dos líderes do elenco tricolor e vem tendo atuações sólidas nesta temporada. Marcelo, por outro lado, não vive uma posição tão estabelecida no time tricolor.

LEIA MAIS: Fluminense lança uniforme com homenagem a Cartola

Momento de Marcelo

Afinal, Marcelo vem cometendo muitos erros defensivos nos últimos jogos do Fluminense. A qualidade técnica do lateral é indiscutível, mas os espaços deixados na defesa vêm gerando preocupação em muitos torcedores. Assim, Fernando Diniz pode promover alterações no sistema defensivo antes da final da Libertadores.

Marcelo pode jogar como um segundo volante, ajudando na construção e sem tantas obrigações defensivas. Assim, Diogo Barbosa seria escalado como titular. O lateral vem sendo muito utilizado por Fernando Diniz nesta temporada e tem colecionado boas atuações em campo.

O Fluminense entra em campo na quinta-feira (19), diante do Corinthians, às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. A equipe tricolor está na sétima posição do campeonato e busca se manter entre os primeiros colocados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.