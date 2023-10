Escolha certa? Veja comparação de Tiquinho com alvos do Botafogo em 2022

Tiquinho Soares tornou-se o grande nome do Botafogo em 2023, em uma temporada que tem tudo para terminar com o título do Campeonato Brasileiro. Mas, até chegar ao nome do jogador paraibano, a diretoria foi atrás de outros centroavantes. Assim, olhando para trás, é possível constatar que a melhor escolha foi Francisco das Chagas Soares dos Santos, o Tiquinho? O Jogada10 analisou os números.

Assim que acabou a temporada europeia no ano passado, Tiquinho demonstrou vontade de deixar o Olympiakos, da Grécia. Com isso, logo aceitou a proposta do Botafogo, voltando ao futebol brasileiro após sete anos para ser protagonista pela primeira vez.

Com a camisa alvinegra, o atacante marcou 33 gols em 58 jogos. Aliás, Tiquinho é o artilheiro do Brasileirão com 15 gols, três de vantagem para Marcos Leonardo, segundo colocado. Na Copa do Brasil, mesmo caindo nas oitavas, também foi um dos goleadores: cinco bolas no barbante.

Atacantes que entraram na mira do Botafogo antes de Tiquinho

Em busca de um camisa 9 de peso, o Botafogo mirou alto e foi atrás, inicialmente, de dois grandes nomes do mercado internacional. O primeiro foi Cavani. Na época, em fevereiro de 2022, o jogador uruguaio estava se aproximando do fim de seu contrato com o Manchester United. Com o desejo de retornar ao futebol sul-americano, ele entrou no radar do Botafogo. No entanto, as partes não chegaram a um acordo, e o negócio não foi para frente.

Em julho deste ano Cavani acertou com o Boca Juniors. Com o time argentino, o jogador uruguaio está na final da Libertadores, marcada para o dia 4 de novembro contra o Fluminense. A partida será no Maracanã.

Sem Cavani, o Botafogo tentou outro uruguaio: Suárez. Com a mesma expectativa da negociação anterior, os alvinegros ficaram esperançosos em ver o Pistolero vestir as cores do time de General Severiano. Afinal, no meio do ano passado, ele ficaria livre no mercado, já que chegava ao fim o seu vínculo com o Atlético de Madrid, da Espanha. Assim, a imprensa começou a vincular o interesse do clube carioca.

Entretanto, John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, negou qualquer negociação com o uruguaio. Ele, no entanto, afirmou que “tudo poderia acontecer”, dando a entender que a chegada do astro minuano não seria impossível. No inicio deste ano, Suárez acertou com o Grêmio e, desde então, vem se destacando com a camisa tricolor. Mas, antes disso, em 2022, vestiu a camisa do Nacional, de seu país natal.

Bola da vez: Zahavi

Um dos grandes “sonhos” de Textor no Botafogo foi uma possível contratação de Zahavi. O israelense, que estava livre no mercado, ficou animado com o Glorioso. No entanto, após torcedores invadirem o centro de treinamento alvinegro, ele recusou a oferta.

Em junho do ano passado, o centroavante acertou com o Maccabi Tel Aviv, de Israel, que conta com liga inferior ao Brasileirão. Zahavi tornou-se um dos principais nomes da equipe, com 23 gols marcados.

Anteriormente, na posição, os jogadores utilizados pelo Botafogo na temporada foram os jovens Navarro, Matheus Nascimento e Erison.

Tiquinho vs. alvos do Botafogo em 2022

Tiquinho

Jogos: 58

Gols: 33

Média: 0,56

Cavani (ex-Manchester United e atualmente no Boca Juniors)

Jogos: 42

Gols: 9

Média: 0,21

Suarez (ex-Nacional e atualmente no Grêmio)

Jogos: 58

Gols: 27

Média: 0,46

Zahavi (ex-PSV e atualmente no Maccabi Tel Aviv)

Jogos: 46

Gols: 33

Média: 0,71

* números a partir da estreia de Tiquinho no Botafogo (04/09/22)

