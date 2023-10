Zagueiro da Roma, emprestado pelo Corinthians, dá linda assistência na Itália

A posição de zagueiro não costuma ter jogadores dos mais habilidosos no setor. Contudo, um jovem brasileiro pode estar mudando as aparências do defensor ”grosseiro”. Afinal, o zagueiro João Gabriel, que atua no time sub-18 da Roma, da Itália, protagonizou um lance espetacular.

Em duelo pelo Campeonato Italiano da categoria, o zagueiro saiu driblando a marcação desde o meio de campo, tabelou com um companheiro e, dentro da área, deu um passe de calcanhar para o atacante da Roma balançar as redes. Aliás, vale destacar que esta foi apenas a segunda partida do jogador pela equipe italiana.

Belíssima assistência do zagueiro João Gabriel pela Roma Sub 18 hoje! Emprestado pelo Corinthians até o ano que vem. pic.twitter.com/uWAPET8RJK — Bruno Lima (@belimaf) October 9, 2023

João Gabriel pertence ao Corinthians e está emprestado para a Roma por um ano e meio e o jogador tem seu passe avaliado em R$8 milhões.

Joia da base do Timão, João Gabriel Maklouf tem apenas 16 anos. Justamente por ser menor de idade, a negociação com o clube italiano teve que passar pelo aval da Fifa. A entidade permitiu o negócio pois o atleta tem cidadania italiana e estará acompanhado dos pais no país europeu.

Com 1,87m de altura, João Gabriel iniciou sua trajetória no futebol defendendo a camisa do Nacional-SP, no Sub-11. Depois, o zagueiro foi para o Osasco Audax em 2019 no Sub-13. Já em 2021, despertou o interesse do Corinthians e acertou a ida ao Timão para integrar o Sub-15 e logo depois o Sub-17.

