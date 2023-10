Messi não será emprestado pelo Inter Miami, diz jornalista

Com o Inter Miami fora dos playoffs da MLS, e a possibilidade de Messi ficar sem jogar por até quatro meses, começaram novas especulações de um retorno do craque argentino ao Barcelona, ou até para um clube na Arábia Saudita. No entanto, de acordo com informações do jornalista espanhol Guillem Balague, o astro decidiu tirar um tempo para descansar.

A temporada da MLS termina em outubro, e Messi tem apenas os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo com a Argentina em sua agenda. Essas partidas contra Uruguai e Brasil acontecem em 17 e 22 de novembro, com o jogo contra o Brasil sendo disputado no Maracanã.

Dessa maneira, após o período da Data Fifa, o plano do jogador de 36 anos é tirar um mês e meio de férias, como os demais jogadores, e voltar para a pré-temporada em Miami, já que a próxima temporada da MLS começa em fevereiro. Além disso, Messi teve apenas 72 minutos de jogo pelo Inter Miami desde o início de setembro devido a uma lesão.

Nesta semana, Messi se juntou à seleção argentina para se preparar para as próximas rodadas das Eliminatórias. Por fim, a equipe enfrenta o Paraguai nesta quinta (12) e joga contra o Peru na próxima terça-feira (17).

