Com presença de celebridades, Lucas Tylty faz festa no Rio

Com uma festa milionária no Faro Beach Club, no Leblon, Zona Sul do Rio, o investidor esportivo Lucas Tylty celebrou os seus 27 anos. Além de familiares e amigos do carioca, o evento, na noite de quarta-feira (11), contou a presença de celebridades de todos os meios. Ao Jogada10, Tylty falou sobre a festa, que ele classificou como “realização de um sonho”.

“É a realização de um sonho reunir tanta gente importante aqui, tanto amigos, quanto pessoas que passaram por tantas coisas comigo. É uma realização pessoal muito grande, estou feliz demais. Tive uma realização muito top essa semana, de poder comprar um jatinho particular junto com o meu sócio, de poder dar esse benefício para a nossa empresa. Então poder comemorar com tanta gente maravilhosa aqui é a realização de um sonho”, disse Lucas Tylty sobre o evento, que contou com cerca de 600 pessoas.

“Sempre priorizei muito isso, de ter eles juntos comigo (familiares e amigos), independentemente do que eu conquistasse ou dinheiro que eu pudesse ganhar, não me afastar das pessoas que estiveram comigo desde o início. Ter eles presentes aqui, prestigiando comigo é fantástico. Gosto muito de dizer aquela frase: ‘só bebe da minha água hoje quem passou sede comigo'”, completou.

Presenças do esporte

Grandes nomes ligados ao futebol brasileiro estiveram presentes no evento. Léo Pereira e Matheuzinho, ambos do Flamengo, foram à festa. O zagueiro, aliás, conversou com a imprensa e sobre a chegada do técnico Tite ao clube carioca. Além disso, Douglas Luiz, do Aston Villa, também marcou presença. Ex-jogadores também foram ao evento de Lucas Tylty: Adriano, Léo Moura, Djalminha, Paulo Nunes e Carlos Alberto.

Além disso, o atleta olímpico Paulo André, a jogadora futevôlei Natalia Guitler e a jogadora de vôlei Gabi Gagliassi também estiveram na festa.

Nomes do entretenimento

Grandes nomes do entretenimento também celebraram o aniversário de Tylty. Alguns deles foram: o senegalês Khaby Lame, considerado o maior tiktoker do mundo, a apresentadora e modelo Nicole Bahls e o apresentador David Brazil.

A festa também contou com ex-BBBs: Marvvila, Pocah, Laís Caldas, Gustavo Masengo, Pyong Lee e Larissa Tomásia.

Atrações musicais de Tylti

Com convidados renomados, Lucas Tylty montou uma line-up (lista de atrações) de respeito, para não deixar ninguém parado. Quem abriu a festa foi o cantor Belo. Posteriormente foi a vez da dupla César Menotti e Fabiano animar os convivas. Assim, ainda tiveram apresentações da DJ Bárbara Labres, do MC Daniel e do rapper Marcelo Falcão.

