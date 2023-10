Filho de Cartola se emociona com uniforme do Fluminense: ‘Muito lindo’

Filho de Cartola e Dona Zica, Ronaldo Silva de Oliveira se emocionou com a homenagem do Fluminense ao eterno sambista, em entrevista à FluTV. Na última quarta-feira (11), o Tricolor lançou seu terceiro uniforme nas cores verde e rosa para relembrar os 115 anos que o compositor faria. A camisa também conta com letras, desenhos e versos do artista tricolor.

Ao longo da conversa, Ronaldo contou que as cores da Estação Primeira de Mangueira seriam as mesmas do Fluminense, porém era difícil encontrar tecidos da cor grená nas lojas de carnaval da época. Sendo assim, seu pai decidiu utilizar o rosa, que era o que mais se aproximava, e as cores ficaram eternizadas na história do samba e do carnaval carioca.

” Ele (Cartola) e mais sete pessoas fundaram a Mangueira. E ele ficou encarregado de dar nome e cor. A Estação Primeira de Mangueira é porque você pegava a estação do trem na Central e não tinha a estação de São Cristóvão. A primeira estação era na Mangueira. Sobre as cores, ele queria colocar verde e grená. Mas na época não existia o grená nas lojas de tecido para fazer as fantasias, mas sim o rosa”, explicou.

“Por conhecer ele a fundo e a história com o Fluminense. Recebeu e está recebendo muitas homenagens, mas nenhuma delas se iguala a essa. Olha que tem coisas boas vindo à tona e reconhecimento, mas igual a essa não existe. Muito lindo. Fico emocionado, porque não estou preparado para isso”, frisou.

Novo uniforme do Fluminense

A canção “Corra e Olhe o Céu” está presente no novo uniforme tricolor. A música foi composta por Cartola e inserida em seu primeiro álbum no estúdio. Na blusa, também existe uma etiqueta exclusiva, um selo com desenhos antigos do artista e o nome do cantor estilizado.

“Homenagear Cartola, um dos maiores gênios da música brasileira, era um desejo antigo do Fluminense. Afinal, tê-lo como um dos mais ilustres torcedores de nossa história é motivo de grande orgulho. Essa é uma camisa carregada de força e significado. Reverenciamos a vida, obra, poesia e o legado de alguém que tem sua história entrelaçada à do clube que tanto amou”, afirmou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

O artista é um dos principais símbolos da história do Fluminense. Afinal, Cartola participou da fundação da Mangueira, frequentava as Laranjeiras e era um apaixonado pelo clube. O sambista, assim, é uma representação viva da identidade do povo carioca e tricolor.

O lançamento do novo uniforme não aconteceu nesta quarta-feira (11) por acaso. O artista fazia aniversário no dia 11 de outubro. Portanto, não existia data melhor para fazer uma homenagem tão especial para Cartola.

