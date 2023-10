Torcida joga pipoca em Neymar após empate do Brasil

No empate do Brasil em 1 a 1 contra a Venezuela, nesta quinta-feira (12/10) pelas Eliminatórias da Copa, Neymar alternou altos e e baixos. Afinal, antes do primeiro minuto, deu um lençol que levantou a torcida. Além disso, deu bons e objetivos passes e, antes dos 15 minutos, já tinha feito duas finalizações com perigo. No segundo tempo, mais boas jogadas e o passe para o gol de Gabriel Magalhães.

Contudo, Neymar passou grande parte do jogo reclamando do juiz e batendo boca com os rivais. Assim, por muito pouco não levou cartão amarelo, que o tiraria do jogo do Uruguai. Aliás, na reta final, praticamente parou de jogar e se limitou a ficar na reclamação.

Dessa forma, não por acaso, parte da torcida que o havia apoiado durante o jogo quase inteiro, mudou de postura após o apito final. Neymar tinha acabado de discutir com quase todos os venezuelanos e seguia para o vestiário quando alguém jogou um monte de pipocas no atacante. Foi a senha para Neymar parar, olhar para a arquibancada e passar a bater boca com a torcida.

