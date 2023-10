É possível? Flamengo vive cenário parecido com Brasileirão de 2009

O Flamengo vive um momento conturbado no Brasileirão e ainda está distante da liderança. No entanto, nem tudo está perdido. As chances são pequenas, mas ainda é possível brigar pelo título do campeonato. Afinal, os jogadores rubro-negros vivenciaram um cenário parecido em 2009.

Compare os cenários

O Flamengo atualmente está na quinta colocação do Brasileirão, com 11 pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do campeonato. Com 26 rodadas já disputadas, muitos torcedores não acreditam mais em um possível título em 2023.

No entanto, 2009 mostra que é possível acreditar na conquista do Brasileirão. Naquele ano, os jogadores rubro-negros fizeram uma campanha impecável nas últimas rodadas do campeonato e conseguiram se sagrar campeões da competição.

LEIA MAIS: Tite e Braz têm reunião para definir metodologia e cuidados com o gramado

Na 26ª rodada do Brasileirão em 2009, Flamengo estava na oitava colocação, com 12 pontos de desvantagem em relação ao Palmeiras, líder do campeonato na época. Apesar da distancia, os jogadores rubro-negros conseguiram fazer 29 pontos em 12 jogos.

Portanto, ainda é possível acreditar no título do Brasileirão. Afinal, são 11 pontos para serem recuperados em 12 rodadas restantes, um cenário bem parecido com 2009. Assim, os jogadores rubro-negros precisarão se apegar na história do clube para acreditar em um final feliz.

Momento do Flamengo

A chegada de Tite pode trazer um combustível extra nesta reta final do Brasileirão. O próprio treinador já confessou que acredita em um possível título do campeonato. Ao ser questionado, Léo Pereira também afirmou que os jogadores rubro-negros estão motivados e confiantes em reverter este cenário.

Assim, será que aquela virada épica de 2009 pode se repetir? A própria história já diz. O que resta saber é se os atuais jogadores rubro-negros estão empenhados em reprisar aquele feito marcante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.