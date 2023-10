Renovado com o Fluminense, John Kennedy é um dos trunfos para final da Libertadores

Antes apontado como jogador-problema, John Kennedy viu um filme passar em sua cabeça no duelo contra o Internacional, no Beira-Rio. O atacante deixou o banco para incendiar a partida e ajudar a recolocar o Fluminense em uma final de Libertadores depois de 15 anos. Com a boa fase e o potencial demonstrado, o atleta assinou a extensão de seu contrato até 2026 e tem tudo para ser um dos trunfos de Fernando Diniz na final contra o Boca Juniors, dia 4 de novembro, no Maracanã.

Alçado aos profissionais em janeiro de 2021, o jovem ainda não estava preparado psicologicamente para a nova realidade. O talento em campo é inegável, com boa movimentação, faro de gol e tranquilidade para concluir as jogadas. Mas fora dele, foi afastado do elenco por falta de comprometimento e disciplina. Para não perder o atleta, era necessário um trabalho psicológico para recolocá-lo nos trilhos, e emprestá-lo foi a solução.

Então, tudo mudou a partir do início desta temporada, quando o Tricolor decidiu emprestá-lo à Ferroviária, de Araraquara, para a disputa do Campeonato Paulista. Mesmo com o rebaixamento da Locomotiva, o atacante foi um dos artilheiros da competição, com 6 gols, e mostrou que com um trabalho psicológico poderia ser importante em seu retorno no fim do Carioca. Na estreia pelo novo clube, contra o Água Santa, uma hat-trick para não deixar dúvidas quanto ao seu potencial.

Um novo homem, decisivo e com estrela

De longe, Fernando Diniz observou tudo e foi certeiro ao apostar na recuperação do jovem. Para coroar a virada de chave na vida e carreira de John Kennedy, a campanha do Fluminense na Libertadores tem sido mágica. Não só para a torcida, que sonha com a ‘Glória Eterna’ de um título inédito, como para todo o elenco. E para o jovem não é diferente, ao tornar-se o jogador sub-23 com mais participações em gols nesta edição do torneio.

De acordo com o portal ‘Sofascore’, o atacante já disputou nove jogos, quatro deles como titular, balançou a rede em três oportunidades e deu três assistências. Sendo assim, o ápice de seu desempenho tem sido justamente o mata-mata, nos jogos eliminatórios, quando, com muita frieza, tem feito gols decisivos.

O primeiro deles foi contra o Argentinos Juniors, no Maracanã, quando saiu do banco de reservas para sacramentar a classificação com muita personalidade, pelas oitavas de finais. Na fase seguinte, foi titular nos dois jogos diante do Olímpia, e mesmo em pleno Defensores Del Chaco, deixou sua marca.

No confronto emocionante com o Internacional, John Kennedy foi essencial quando o Fluminense estava em apuros. Depois de um primeiro tempo ruim no Beira-Rio, a eliminação parecia inevitável. Mas os últimos dez minutos recolocaram o time no caminho do sonho. Dessa forma, o atacante formou uma dupla letal com Cano, e com um gol e uma assistência, carimbaram a vaga.

Renovação e trunfo para a decisão

Para celebrar o bom momento e mostrar confiança no potencial, o Fluminense decidiu estender o vínculo do contrato de seu camisa 9. O Moleque de Xerém, que tinha vínculo até o fim de 2025, assinou nesta quarta-feira (11), no Centro de Treinamento Carlos Castilho, a prorrogação até dezembro de 2026. Antes de assinar com John Kennedy, o Tricolor já havia prorrogado os contratos de Germán Cano , Jhon Arias, Fábio, André, Martinelli, Ganso e Samuel Xavier.

“Fico muito feliz pelo trabalho sendo reconhecido. Juntos por mais um bom tempo com o Fluzão. Nesse sentido, estou muito feliz e gostaria de agradecer ao Paulo Angioni, ao presidente, ao staff tricolor e à torcida pela confiança e pelo carinho de sempre”, disse ele, que soma 31 jogos, oito gols e quatro assistências na temporada.

“Esse menino é um grande vencedor, está se tornando um homem cada vez mais íntegro. Espero que ele consiga cada vez mais ter os pés no chão, que esses pés fiquem no chão do tamanho do talento dele, que é enorme. Merece todos os elogios, todos os aplausos, porque não é fácil ter a vida que ele teve e se tornar aquilo que está se tornando. Não é como jogador, não. Como jogador, portanto, é reflexo daquilo que ele vem se tornando como pessoa desde que o conheci ano passado aqui. Esse menino vale ouro, e vamos sempre torcer para que ele consiga dar continuidade nesse momento em que ele está se encontrando cada vez mais consigo mesmo, se tornando, além de um jogador decisivo, um homem de bem”, afirmou Fernando Diniz após a classificação.

