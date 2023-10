Cristiano Ronaldo pode ser condenado a 100 chicotadas

O craque Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, está envolvido em uma polêmica. Ele abraçou e beijou uma iraniana, em setembro. A prática, na Arábia Saudita, configura adultério e tem pena de 100 chicotadas.

O chamego foi em Fatemeh Hamami, mulher que tem 85% do corpo paralisado. Ela pintou um quadro do atleta com os pés. Pelo presente, o jogador deu um beijo na cabeça da mulher. O Al-Nassr filmou e registrou o encontro em suas redes sociais.

Todavia, pelas leis iranianas, o ato de carinho é proibido por pessoas que não são casadas. Por causa disso, Cristiano Ronaldo pode ter a pena de 100 chicotadas.

O encontro com a iraniana ocorreu quando o Al-Nassr esteve naquele país para enfrentar o Persépolis, partida pelo Grupo D da Champions League Asiática.

Ronaldo foi contratado pelo Al-Nassr em 2022, já marcou 31 gols em 36 partidas pela equipe da Arábia Saudita.

