Flamengo divulga data e horário da apresentação de Tite

O Flamengo anunciou que Tite será apresentado, oficialmente, na próxima terça-feira (17), às 13h, no Ninho do Urubu. Assim, os jornalistas poderão fazer as primeiras perguntas ao novo treinador rubro-negro.

O técnico teve um primeiro contato com os jogadores e já comandou os primeiros treinos no Ninho do Urubu. No entanto, Tite ainda não foi apresentado oficialmente no Flamengo. A entrevista do treinador estava prevista para acontecer nestes dias, mas os dirigentes rubro-negros decidiram prolongar por mais uma semana.

Apresentação de Tite

A apresentação oficial acontecerá dois dias antes da estreia do treinador. Afinal, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam na quinta-feira (19), às 19h, no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Assim, Tite aproveitará os dias sem jogos da Data Fifa para preparar os jogadores rubro-negros antes da partida.

Aliás, Tite chegou ao Flamengo nesta semana para iniciar um novo trabalho. Assim, ele já comandou três dias de treino no Ninho do Urubu. O contrato do técnico é válido até dezembro de 2024, último mês de mandado do presidente Rodolfo Landim.

LEIA MAIS: É possível? Flamengo vive cenário parecido com Brasileirão de 2009

Momento do Flamengo

O Flamengo não conseguiu conquistar nenhum título nesta temporada. Depois de fracassar nas disputas da Libertadores e da Copa do Brasil, os jogadores agora concentram seus esforços nas últimas rodadas do Brasileirão. A equipe rubro-negra está na quinta colocação do campeonato com 11 pontos de desvantagem em relação ao líder.

Assim, Tite espera dar um novo ânimo para os jogadores rubro-negros nesta reta final de temporada. Afinal, ainda faltam 12 rodadas para serem disputadas no Brasileirão. O treinador confessou que ainda acredita em um possível título do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.