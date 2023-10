Fisiologista explica planejamento do Fluminense na Data-Fifa

O Fluminense vem investindo na recuperação do elenco ao longo da Data-Fifa. Afinal, os jogadores tricolores terão quatro dias de folga nesta semana para descansar e recalibrar as energias.

Assim, Juliano Spineti acredita na restauração da capacidade física e mental do elenco. O profissional trabalha como fisiologista do clube e é responsável pela saúde dos jogadores tricolores nos treinos e jogos.

Preparação do Fluminense

“Tem um princípio básico do treinamento esportivo que é o princípio da adaptação. Ele fala exatamente dessa relação de estímulo e recuperação. O corpo se adapta quando a gente provoca ele em termos de estímulos físicos e cognitivos. Mas se a gente só promover estímulo, estímulo e estímulo, ele vai involuir. Você só está promovendo estímulo, o corpo só está catabolizando, degradando e não está conseguindo ter tempo suficiente para absorver aquele estímulo. Isso sem falar do psicológico também”, disse Juliano Spineti ao Lance!.

“Os atletas passam o ano inteiro viajando, longe da família, com pouquíssimos momentos de descanso mental, de fazer algo fora do ambiente de trabalho, sem estar pensando no jogo. Então ele terá alguns dias em que ele consiga descansar a mente em relação ao que acontece internamente, é fundamental. A gente vê quando ele retorna da folga, que ele chega com muito mais capacidade, interesse em executar a rotina dele no dia a dia”, completou Juliano Spineti.

Portanto, Juliano Spineti acredita que uma rotina intensa de treinos não é benéfica neste momento. Afinal, os jogadores tricolores tiveram uma sequência de jogos desgastantes do Brasileirão e da Libertadores nas últimas semanas. O foco agora é na recuperação física e mental do elenco para os próximos compromissos da temporada.

O Fluminense entra em campo na quinta-feira (19), diante do Corinthians, às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. A equipe tricolor está na sétima colocação do campeonato, com 41 pontos conquistados.

