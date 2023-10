Vasco quita dívidas por negociações de três jogadores

O Vasco voltou a quitar dívidas com outros clubes por negociações de jogadores nesta temporada. Após pagar ao Atlético parcela da compra de Jair, o clube de São Januário também zerou débitos com Lille, da França; Nacional, do Uruguai; e Atletico Tucumán, da Argentina, pelas compras de Léo Jardim, Puma e Capasso, respectivamente.

Vale destacar que, anteriormente, esses clubes acionaram a Fifa por conta dos atrasos. Assim, o Vasco sofreu transfer ban. No entanto, como a janela de transferências não estava aberta, o clube não sofreu com a pena. A informação é do “Atenção, Vascaínos”.

Com o recente aporte da 777 Partners, responsável pela SAF do Vasco, no início da semana, o Vasco conseguir solucionar as suas situações com esses clubes. Anteriormente, o clube de São Januário pagou US$ 658 mil (cerca de R$ 3,32 milhões) ao Atlético pela segunda parcela da compra de Jair.

Compra de Léo Jardim

O Vasco pagou a segunda parcela da compra de Léo Jardim, no valor de 650 mil euros (cerca de R$ 3,51 milhões). Resta ainda o pagamento da terceira e última quantia, no valor de 1,2 milhão de euros (R$ 6,48 milhões). Essa, no entanto, tem vencimento em fevereiro de 2024.

Puma

Já o débito do Vasco com o Nacional era de US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões), entre o valor inicial do que faltava o clube pagar pelo negócio, mais um acréscimo de mais US$ 18 mil (R$ 86,5 mil) como multa pelo atraso em cumprir o acordo. A operação, no total, pelos 75% dos direitos econômicos do lateral, custou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões).

Capasso

Já no caso do zagueiro Capasso, que o Vasco comprou 50% dos direitos, a dívida era de US$ 1,5 milhão (R$ 7,8 milhões) ao Atletico Tucumán.

