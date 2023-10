Flamengo tenta retorno de Pulgar na segunda e observa Arrascaeta

Em meio à Data Fifa, o Flamengo tem um período de oito dias de atividade para recuperar jogadores e iniciar o trabalho de Tite. No momento, o comandante não pode contar com três jogadores que estão com suas respectivas seleções: Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta. por outro lado, o clube carioca utiliza o período para monitorar a situação de cada atleta e prepara uma logística para o retorno do chileno antes do previsto.

No triunfo sobre o Peru, Pulgar foi titular e teve uma bom desempenho, porém recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o Chile no duelo contra a Venezuela, dia 17. Nesse sentido, o Rubro-Negro se organiza para que o meio-campista retorne ao Brasil no próximo domingo e se apresente no Ninho do Urubu no dia seguinte.

Além do camisa, o Flamengo também tem observado o desempenho de Arrascaeta, sob o comando de Marcelo Bielsa. Cabe salientar que o meia teve uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda e realiza um planejamento especial, tanto que entrou no segundo tempo da final contra o São Paulo. O Departamento Médico do clube possui uma boa relação com o uruguaio e troca informações.

Rotina de trabalho do novo treinador

Desde que chegou ao Flamengo, Tite tem explorado o coletivo para recuperar a confiança dos jogadores antes de partir para as individualidades. Ao longo da semana, o comandante realizou atividades no período da tarde, contudo mudou para o horário da manhã nesta sexta (13). No sábado, os trabalhos matinais seguem, enquanto o elenco folga depois de cinco dias intensos de treinos no domingo.

Antes de viajar para Belo Horizonte, o treinador terá, enfim, o seu primeiro contato com os jornalistas e fará sua apresentação oficial na terça (17), às 13h (de Brasília). O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para medir forças com o Cruzeiro, no Mineirão.

Por fim, vale ressaltar que a equipe carioca soma 44 pontos e está na quinta colocação. Dessa forma, a atual diferença para o Botafogo, líder do Brasileirão, é de 11 pontos, restando doze rodadas para o fim da competição.

