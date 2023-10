Fenômeno Tiquinho: Botafogo arrecada R$ 3 milhões com produtos ligados ao atacante

Tiquinho Soares é o grande nome do Botafogo em 2023. Mas, além dos resultados em campo, o atacante vem rendendo bons frutos ao clube carioca fora dele. Segundo o “ge”, com cerca de 50 mil produtos ligados ao jogador, o Glorioso já arrecadou R$ 3 milhões.

O rosto e o nome de Tiquinho Soares estão em copos, camisas e casacos licenciados pelo clube. A peça que faz mais sucesso são as camisas, com mais de 30 mil peças vendidas. Além disso, os copos (três modelos), vendidos em dias de jogos por R$ 20 cada, também são itens bastante procurados pelos botafoguenses.

A campanha de venda desses produtos começou no meio de julho. Dessa forma, é como se mais de 500 produtos licenciados de Tiquinho Soares fossem vendidos por dia. Aliás, além de Tiquinho, Matías Segovia, ou melhor, o Segovinha, também tem produtos licenciados.

Sucesso de vendas não é à toa

Tiquinho Soares é a cara do Botafogo neste ano. Afinal, o jogador, que tem o seu nome pedido por torcedores na Seleção, é o artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, e da Copa do Brasil, com cinco. Assim, no total, ele marcou 27 gols em 43 partidas nesta temporada.

