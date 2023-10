Tá fininho! Vasco publica foto que exibe evolução física de Payet

Principal contratação do Vasco na janela do meio do ano, o francês Dimitri Payet parece estar recuperando a melhor forma física. Em foto publicada nas redes sociais do clube, no CT Moacyr Barbosa, o camisa 10 surge visivelmente mais magro e com músculos à mostra.

O primeiro treino de Payet foi no dia 17 de agosto. Desde então, participou de seis partidas e apenas duas como titular. Com baixo rendimento, recebeu algumas críticas de torcedores pela impressão de estar acima do peso. Além disso, já tem 36 anos.

O Vasco, no entanto, alega que o jogador está em condições físicas cada vez melhores e que seu biotipo tem a ver com o organismo. Além disso, o meia trocou gordura por justamente por músculos. Afinal, até assinar contrato, estava praticamente parado há três meses.