Portuguesa arrasa Olaria e é tricampeã da Copa Rio

A Portuguesa da Ilha do Governador sagrou-se, neste sábado (14/10), campeã da Copa Rio-2023. Em seu estádio, o Luso-Brasileiro, bateu o Olaria na final por 3 a 0. Com isso, levantou o caneco pela terceira vez em sua história (levou também em 2000 e 2016). Os gols foram de Macário, no primeiro tempo, e de Romarinho, duas vezes na etapa final. O Olaria buscava o primeiro título. A presença de público foi boa: 1.891 pagantes para a finalíssima.

O resultado foi totalmente justo. Afinal, a Lusa foi bem superior ao Olaria. O gol até demorou a sair, aos 34 do primeiro tempo. Após escanteio da esquerda, Macário cabeceou para o gol. No segundo tempo, aos seis minutos, Romarinho ampliou, após receber de Macário, que caiu pela direita e deu passe açucarado ao companheiro. Pouco depois, aos 12, Romarinho ampliou, numa cabeçada certeira após grande jogada coletiva pela esquerda do ataque. Enfim, era esperar o juiz dar o apito final e fazer a festa com a torcida.

Portuguesa na Série D do Brasileiro 2024

Com a conquista, a Portuguesa teve o direito de escolher se preferia jogar a Série D do Brasileiro-2024 ou a Copa do Brasil-2024. Porém, antes mesmo da final os times, em comum acordo, já tinham definido. Dessa forma, a Lusa jogará a quarta divisão nacional e o Olaria jogará a Copa do Brasil. Vale lembrar: a Portuguesa, quase subiu para a Série C do Brasileiro, mas não tinha vaga assegurada para a Série D-2024.

Mas a Lusa ainda poderá herdar uma vaga na Copa do Brasil. Isso ocorrerá no caso de Botafogo, Flamengo e Fluminense terminarem o Brasileirão na zona da Libertadores. Isso fará o Rio ganhar uma vaga-extra na Copa do BR e a Portuguesa é a primeira da fila, pela sua posição no último cariocão.

