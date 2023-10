Adryelson, do Botafogo, é convocado para se juntar à Seleção Brasileira

O zagueiro é Adryelson, do Botafogo, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira que enfrenta o Uruguai, terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A convocação ocorre após a lesão de Nino, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o treino deste sábado. A CBF, por sua vez, informou que vai continuar acompanhando a recuperação do zagueiro do Fluminense. Aos 25 anos, Adryelson é um dos pilares do elenco do Botafogo, que ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que o defensor é chamado para defender a Seleção principal. Revelado nas categorias do base do Sport, Adryelson nasceu em Barão de Grajaú, no Maranhão. Ele defendeu o Al-Wasl, de Dubai, antes de ser contratado pelo Botafogo. O técnico Fernando Diniz aguarda a apresentação do jogador em Montevidéu na manhã deste domingo. A Seleção conta, ainda, com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer para a zaga. Antes da lesão de Nino, ocorrem cinco cortes na atual Data-Fifa: os laterais Caio Henrique, Danilo, Renan Lodi e Vanderson, além do atacante Raphinha.

